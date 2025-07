“Giubilei”: inaugurata la mostra diocesana alla Casa Museo Stephanus

TERMOLI. Notevole partecipazione, lunedì sera, per l’inaugurazione della XVIII Mostra Diocesana “Giubilei. Il perdono che ridona la vita”, che terrà banco 27 luglio 2025 presso la Casa Museo Stephanus, in Piazza Duomo a Termoli. L’inaugurazione si è svolta alle ore 21, alla presenza del vescovo Claudio Palumbo, che ha aperto ufficialmente l’esposizione.

Promossa dalla Diocesi di Termoli-Larino, la mostra è sostenuta dal Centro Pastorale per la Missione, Evangelizzazione e Cultura, dal Centro Pastorale per la Conservazione e Promozione dei Beni Culturali G.A Tria, e dalle associazioni locali “Il Circolo dei Lazzari”, “Pietrangolare”, “MoliseWow” e “l’Istituto Gesù e Maria – Cittadella della Carità”. L’iniziativa gode anche del patrocinio della BCC Abruzzi e Molise – Credito Cooperativo Italiano e del Comune di Termoli.

Realizzata in occasione del Meeting di Rimini e curata da un’équipe di storici, teologi e artisti, la mostra offre un viaggio affascinante attraverso i Giubilei cristiani, dalla loro istituzione nel 1300 fino all’Anno Santo 2025 indetto da Papa Francesco. Il tema centrale, il perdono come gesto rigenerante e trasformativo, trova espressione in pannelli didattici, contributi video e visite guidate realizzate con il supporto delle realtà culturali locali.

L’esposizione è aperta ogni sera dalle 21.30 alle 23.30, e rappresenta un appuntamento culturale e spirituale nel cuore del borgo antico di Termoli, attirando residenti e turisti. I visitatori possono immergersi in un’esperienza coinvolgente che ha valorizzato il patrimonio artistico e religioso del territorio.

La mostra si riconferma come uno degli eventi più attesi dell’estate termolese, testimoniando l’importanza della memoria storica e della bellezza condivisa attraverso l’arte e la fede.