Grano, memoria e comunità: la festa della trebbiatura

TERMOLI. La cultura contadina rappresentata con la Festa della Trebbiatura. Due giorni dedicati alla trebbiatura del grano con una festa organizzata dalla Pro Loco di Termoli e dalla famiglia Del Ciotto.

Erano presenti alla benedizione di tutti i mezzi agricoli Padre Enzo Ronzitti, il sindaco Nicola Balice, il vicesindaco e assessore alla Cultura Michele Barile e il presidente della Regione Molise Francesco Roberti.

I trattori, partiti da Contrada Mucchietti, hanno sfilato fino ad arrivare a Piazza del Papa, dove sono stati allestiti diversi stand gastronomici, con musica e momenti ludici per tutti i presenti.

Un momento in cui gli agricoltori della zona si ritrovano per ricordare i tempi della mietitura e della trebbiatura del grano. Per due giorni il mondo contadino celebra la propria cultura, rappresentando con orgoglio la propria identità.