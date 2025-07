I colori della bellezza: Termoli in copertina su “La 7”

TERMOLI. Da oltre trent’anni, il nome di Stefano Leone è sinonimo di fotografia capace di raccontare, incantare e valorizzare un territorio spesso sottovalutato: Termoli e l’intero Molise. I suoi scatti, riconoscibili per originalità stilistica e fine intelligenza iconografica, sono apparsi su importanti testate nazionali e programmi televisivi: da Domenica In al Maurizio Costanzo Show, da Repubblica a Il Giornale, fino a La7, dove da anni accompagna l’informazione con immagini che evocano emozioni profonde. Con la sua arte visiva ha contribuito a dare voce a una terra discreta, ma ricca di storia e fascino, portandola all’attenzione di un pubblico sempre più vasto. Tra le sue pubblicazioni più apprezzate spicca il Calendario dei Trabucchi d’Italia, un omaggio alla tradizione marinaresca e al paesaggio costiero, che unisce cultura, bellezza e identità locale in ogni singola fotografia.

Tra gli estimatori di Leone c’è anche un meteorologo tra i più noti in Italia, nato a Firenze nel 1947, con una lunga carriera nel Servizio Meteorologico dell’Aeronautica Militare. Dopo vent’anni in uniforme, ha saputo reinventarsi nel mondo della comunicazione, diventando un volto familiare prima in RAI e poi a La7, dove con il suo stile informale e diretto ha rivoluzionato il modo di raccontare il tempo, avvicinandolo al pubblico con simpatia e chiarezza. Appassionato di vela e istruttore al prestigioso Centro Velico di Caprera, è anche autore di articoli e conferenze sulla metodologia marina. Proprio la sua sensibilità per la natura e il paesaggio lo ha portato ad apprezzare le fotografie di Leone, riconoscendone il valore narrativo e la forza evocativa. L’incontro tra lo sguardo poetico del fotografo e la voce informata del meteorologo crea un ponte ideale tra scienza e bellezza, tra informazione e emozione, che racconta il nostro Paese in modo autentico e appassionato.