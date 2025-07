Il bacio tra Luna e Giove: spettacolare congiunzione all’alba del 23 luglio

TERMOLI. Il 23 luglio all’alba, un incontro celeste illuminerà il cielo: la Luna e Giove si avvicineranno in una suggestiva congiunzione nella costellazione dei Gemelli.

Poco prima del sorgere del sole, intorno alle 4:30 del mattino, sarà possibile ammirare la sottile falce calante della Luna affiancata dal brillante pianeta Giove. Questa “danza” celeste avverrà verso Nord-Est e durerà fino all’arrivo dei primi raggi di luce, previsti intorno alle 6:00.

La Luna, che si trova nella fase finale prima della Luna Nuova, farà da guida a Giove, il pianeta più grande del Sistema Solare, creando uno spettacolo unico per gli appassionati di astronomia e per chiunque alzi lo sguardo verso il cielo in quell’orario.

Nel cielo, insieme a Luna e Giove, saranno visibili anche altri corpi celesti come Venere, la stella Aldebaran e l’ammasso delle Pleiadi. Chi dispone di un telescopio potrà inoltre tentare di osservare Urano, che si trova nelle vicinanze.

Giove si riconosce facilmente per la sua luminosità intensa e il suo punto luce stabile, che non scintilla come le stelle. Grazie a strumenti ottici, sarà possibile vedere anche i suoi quattro principali satelliti: Io, Europa, Ganimede e Callisto.

È importante ricordare che l’osservazione deve essere effettuata solo prima dell’alba, per evitare di guardare direttamente il sole e rischiare danni agli occhi.

Questo evento rappresenta una splendida occasione per ammirare la bellezza del cielo notturno e la meraviglia del nostro Sistema Solare.