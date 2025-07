“Il Borgo della Lettura”: Magna Capitana a Palata

PALATA. Nel “Borgo della Lettura” presentazione del libro Magna Capitana di Luigi Pizzuto. Un inno si piccoli borghi dove il sacro è nel silenzio e nella vita semplice a misura d’uomo. Nel cuore di Palata, presso la villetta comunale, stasera, alle ore 19, presentazione della silloge poetica di Luigi Pizzuto. Il “Borgo della Lettura” di Palata dà spazio al mondo dei libri della piccola editoria legati al contesto territoriale che ci riguarda. Magna Capitana appunto si rivolge ai paesi, alle loro risorse sconosciute, e a chi, tra non poche difficoltà, ci vive.

Ed è impegnato a valorizzare con tenacia e azioni encomiabili. Scommettendo su percorsi a misura d’uomo di cui tutti abbiamo bisogno. Per mettere al centro quel ventaglio di valori che danno un senso alla propria esistenza. La sindaca Maria Di Lena farà gli onori di casa intervenendo sulle tematiche. Stefano Leone, consigliere comunale, modererà l’incontro culturale. Nei borghi c’è il respiro del silenzio tra mille pensieri. C’è la vita autentica e l’amore per la terra sotto i piedi. In mezzo al verde Palata è sentinella attenta. Sul basso Molise fa sentire i suoi profili, l’odore della terra e il profumo del grano.

«Sono i paesaggi – precisa la scrittrice Laura D’Angelo nel libro – da Colletorto, dal Molise ai laghi e alla fascia adriatica, fino alla Capitanata, ad incastonare la bellezza di albe e tramonti, che fanno da cornice a riflessioni e suggestioni. Mentre la vita, ricca di sacralità e di semplicità, è sospesa in una tensione continua con l’eternità».