Il cuore di Termoli batte per San Basso: fede, tradizione e mare

TERMOLI. Ogni anno, Termoli si ferma per onorare il suo patrono, San Basso. È una devozione che va oltre il calendario liturgico, oltre le celebrazioni: è identità, appartenenza, memoria. Dal 31 luglio al 5 agosto 2025, la città tornerà a vivere l’abbraccio più sentito e profondo con il suo Santo, attraverso una festa che unisce spiritualità, tradizione marinara e momenti di condivisione popolare.

Il programma religioso si aprirà con il triduo di preparazione, dal 31 luglio al 2 agosto, con celebrazioni eucaristiche ogni sera alle 18:30. Saranno giorni di raccoglimento e attesa, che porteranno al cuore pulsante della festa: la giornata del 3 agosto.

Domenica 3, all’alba, la città inizierà il suo pellegrinaggio spirituale. Alle 8, il vescovo Claudio Palumbo presiederà la messa. Subito dopo, il mare prenderà la parola: il motopeschereccio Stella del Mare, adornato a festa, ospiterà la sacra statua per la suggestiva processione a mare. Un momento di intensa emozione, in cui le acque dell’Adriatico si fanno specchio della fede dei termolesi, custodi di un’antica eredità marinara.

Alle 19 partirà la processione dalla Cattedrale al Mercato Ittico, dove la comunità renderà ancora omaggio al suo patrono. Il giorno seguente, 4 agosto, alle prime luci del mattino si rinnoverà il rito della messa al Mercato Ittico (ore 6:00), seguita dalla processione verso la Cattedrale e da una seconda celebrazione eucaristica (ore 8:30). Nel pomeriggio, alle 18:30, si terrà il solenne pontificale. La giornata si concluderà con la processione dell’urna di San Basso, che quest’anno, come da tradizione ogni cinque anni, resterà in Cattedrale fino a mezzanotte per la visita dei fedeli.

A dare ulteriore luce alla festa, anche il programma civile, con appuntamenti musicali, spettacoli e arte. Il 3 e 4 agosto, in Piazza Duomo alle 21, risuoneranno le note della Grande Orchestra di Fiati “Giuseppe Ragni”, diretta dal maestro Gianluca Greco. Il cielo del 4 agosto si accenderà a mezzanotte con i fuochi pirotecnici al Porto Turistico. Il gran finale sarà affidato al concerto del gruppo Le Vibrazioni, in programma il 5 agosto alle 21:30 all’Arena del Mare.

Luci, musica, tradizione: ma è il cuore dei termolesi a fare di San Basso una festa diversa da tutte le altre.

Un’atmosfera che è prima di tutto racconto collettivo, radice profonda di una comunità che ogni anno si ritrova attorno al suo Santo, per riscoprire chi è e da dove viene.