“Il fascismo dei molisani”: un viaggio nella realtà rurale e sociale sotto il regime

TITOLO. Presso la Sala Consiliare del Comune di Termoli, l’Associazione Anpi di Termoli e l’Associazione Proteo Fare e Sapere hanno organizzato la presentazione del libro “Il fascismo dei molisani” di Michele Colabella. L’autore, nato a Campobasso, è stato docente di italiano e latino e dirigente scolastico negli istituti superiori.

Il moderatore, Roberto Carlucci, presidente ANPI Termoli, presentando l’ultima fatica di Colabella, ha spiegato che il libro tratta “le piccole miserie di un piccolo popolo”. Infatti, attraverso la ricerca storica e l’analisi puntuale dei documenti dell’epoca, emerge che la popolazione molisana era composta per circa l’80% da contadini che vivevano in povertà, in una realtà rurale fatta di triste concretezza, ben lontana dal mondo dei proclami e delle ideologie fasciste.

Sergio Sorella, preside Proteo Abruzzo Molise, si è soffermato sulla crisi della storia, affermando:

“Viviamo un tempo senza storia, quasi a volerci liberare del passato. Mancava un libro che raccontasse la condizione sociale dei contadini molisani. Bisogna tornare ai tempi dell’avv. Giuseppe Maria Galanti (autore della Descrizione dello Stato Antico ed Attuale del Contado di Molise, con un saggio storico sulla costituzione del Regno scritto nel 1781) per trovare una ricerca così approfondita sulla condizione della popolazione del Contado del Molise, fatta di miseria, fame e sfruttamento in cui era costretta a vivere. Il saggio di Michele Colabella colma un vuoto nella storiografia molisana. Si tratta di un’indagine che, utilizzando prevalentemente documentazione archivistica sistemica, amplia le acquisizioni storiche riguardanti il periodo fascista”.

Colabella definisce la condizione della popolazione molisana come una “situazione di immobilismo, cristallizzazione dei rapporti sociali”. L’odio dei signori era palese verso la classe più debole e meno influente, quella dei contadini. Durante il ventennio non vi era nessuna reale possibilità di promozione sociale. Il fascismo, anche in Molise, poneva la società in una situazione di arretratezza e, nel corso degli anni, la dittatura si mostrava, come tutti i regimi totalitari, sotto forma di arroganza e strapotere. In particolare, tutta la sua ferocia si manifestò nell’applicazione delle leggi razziali del 1938.

Michele Montagano (internato IMI, testimone diretto, scomparso nell’agosto scorso) avrebbe riferito all’autore che, nel periodo analizzato, “la popolazione contadina molisana restava indifferente e rassegnata alla politica e alla propaganda del partito fascista, così come era indifferente alla presenza degli alleati”.

Inoltre, Colabella riferisce nel suo intervento che “la Chiesa, in questo preciso contesto storico, spesso avvallava la politica di regime e il clero dell’epoca supportava la propaganda del regime totalitario, iscrivendosi anche al Partito Nazionale Fascista e in alcuni casi divenendone segretario della locale sezione”.

L’autore analizza la figura femminile all’interno dell’organizzazione dei fasci femminili (es. donne rurali fasciste). Inoltre, vengono esaminate anche altre figure come il Podestà, il Prefetto e il Segretario del Partito, tutti soggetti che gestivano nelle loro mani un potere autoritario che rendeva i molisani rassegnati alle condizioni di vita imposte dal regime.

Questa mentalità di sopraffazione ai danni delle classi più deboli, per alcuni aspetti, sopravvive anche alcuni anni dopo la caduta del fascismo, in particolare nell’apparato burocratico dello Stato. In alcuni uffici vennero nominati ex appartenenti al regime che, pur avendo ricoperto incarichi di responsabilità, continuarono la loro carriera con la stessa arroganza, senza pagare alcun conto con la storia.

Colabella, al termine del suo intervento, propone lo studio della storia come veicolo di comprensione della società:

“La storia ha la capacità di incidere nelle coscienze delle persone”.

Il libro “Il fascismo dei molisani” descrive dunque come arroganza, intimidazioni, prepotenza e sopraffazioni fossero le direttrici che muovevano la società dell’epoca e da cui pochi riuscivano a sfuggire.