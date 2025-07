Il Risorgimento turbolento di Tito Barbieri

PROVVIDENTI. Col ‘nostro’ Giuseppe Alabastro in veste di moderatore, ieri sera, a piano del Forno, in via Porta Mancini, a Provvidenti, è stato presentato il libro Tito Barbieri, un turbolento mazziniano scritto dall’autrice termolese Gabriella Paduano.

Il saluto del sindaco Robert Caporicci, in questo borgo antico fatto di pietre, dove il silenzio vorrebbe condurre all’oblio una comunità, un’amministrazione piccola e attenta investe in cultura, per uscire dal silenzio e allontanare ogni forma di disinteresse, questo il messaggio del primo cittadino.

Giuseppe Alabastro ha inquadrato il periodo storico in cui ha operato l’eroe molisano. Il Risorgimento in italiano, periodo della storia dove i popoli divisi in tanti stati dopo la restaurazione, hanno costruito con enorme sacrificio, con dure lotte, aspre battaglie e sanguinose guerre per l’unita d’Italia.

L’unità è stato il frutto che ha richiesto il suo tempo, il seme è stato donato al popolo, dai patrioti, da movimenti politici, curto dalle società segrete, sottoforma di ideali di libertà, indipendenza e unità nazionale. Il seme per crescere ha avuto bisogno di eroi come Tito Barbieri, che condividendo la giusta causa e sposando gli ideali mazziniani, ha impugnato la sua spada e ha lottato contro le tirannie e le monarchie regnanti. L’autrice del libro, Gabriella Paduano, ha brillantemente illustrata la sua ricerca storica. Una ricerca accurata, correlata da un’attenta analisi, nel corso del suo lavoro ha consultato importanti archivi storici.

La Paduano ha presentato l’eroe Tiro Barbieri come il turbolento mazziniano, nato a Ripabottoni il 18 ottobre 1821. “Il nostro turbolento eroe è stato un convinto patriota, abile maestro schermitore, esperto anche di armi da fuoco. Fu tra gli attivisti del partito che nella provincia di Campobasso cospirò contro il regime borbonico. Condannato a morte sfuggì alla pena riparando a Marsiglia. Amico di Giuseppe Mazzini, eseguì delicate missioni di propaganda per la Giovine Italia. Combatté per la libertà della Grecia e di nuovo fu esule a Costantinopoli, in Egitto, a Malta. Combatté a Milazzo, in Calabria e nella battaglia del Volturno a fianco di Giuseppe Garibaldi. Barbieri morì il 2 febbraio 1865 a Campobasso, dove fu sepolto».

Lasciò al paese natale la sua casa, oggi sede del Municipio e tutti i suoi beni ai bisognosi. L’incontro di Provvidenti è stato molto apprezzato da un pubblico attento e interessato.