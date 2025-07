Il ritorno di Pulcinella tra risate, ricordi e tradizione popolare

TERMOLI. La compagnia Ferraioli, con il suo inconfondibile teatrino di marionette, è tornata anche quest’estate a Termoli, portando con sé l’intramontabile magia della tradizione.

Protagonista assoluto è lui, Pulcinella, la maschera più amata del teatro popolare, capace di far ridere e riflettere grandi e piccini con la sua voce stridula, le battute taglienti e l’irresistibile ironia napoletana.

Come ogni anno, il piccolo palco in legno, con il suo sipario rosso e le maschere dipinte, diventa un punto di ritrovo per famiglie, turisti e curiosi.

I bambini si incantano davanti alle avventure di Pulcinella e dei suoi amici, mentre genitori e nonni si lasciano trasportare nei ricordi dell’infanzia, quando anche loro si sedevano a terra con il naso all’insù, incantati dalle stesse storie.

Non è estate a Termoli senza il teatrino dei Ferraioli.

Una vera e propria istituzione itinerante, simbolo della cultura popolare pugliese e del teatro di strada che resiste al tempo e alle mode, continuando a unire generazioni sotto il segno della semplicità, della comicità e della tradizione.