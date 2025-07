In ricordo di Bianca, la maestra ricamatrice

GUGLIONESI. Guglionesi si appresta all’estate dei concerti, delle feste, delle notti calde e insonni per merito dei balli di gruppo. Guglionesi, con la suo operosità contadina, artigianale e culturale, non dimentica chi ha consegnato nelle mani dei paesani il rispetto e la passione condivisa nel tempo. Anni addietro per volontà di varie forme associative, nacque la volontà partecipata di evidenziare la necessità di aggregarsi attorno a concetti nobili quali la pittura, l’artigianato, la bellezza.

Oggi quella volontà, grazie alla Proloco Colleniso, è realtà conclamata. Il 18 e 19 luglio il borgo antico della bella cittadina basso molisana si è vestito a festa per l’evento più atteso dell’anno. Le stradine si sono trasformate in una galleria a cielo aperto, un palcoscenico di colori, suoni per dar vita alla magia dell’arte tramite laboratori.

Pennellate audaci e visioni mai troppo autoreferenziali, hanno sfidato la calura per una condivisione oltre ogni confine della soporifera indifferenza. Una festa per grandi e piccini che tanto piaceva a Bianca, cultrice della lavorazione a tombolo, perno oltre la propria comunità, donna dalla magia nelle mani. Bianca ci ha lasciato poco tempo fa ma la sua maestria è rimasta forte e radicata nelle mani delle sue allieve di Tavenna e Guglionesi. Proprio per alimentare il ricordo di una donna vitale che oltre sé stessa consegna la grande magia dell’arte del tombolo e dei ricami, il 19 luglio 2025 in quel di Guglionesi, in occasione della manifestazione artistica” Borgo Dipinto” gli amici di Bianca, hanno consegnato alla cittadina l’eredità di una donna che non smette di stupire nonostante la sua prematura dipartita. Gioviale, cordiale, neanche la malattia è riuscita a scalfire l’altruismo e la voglia di mettersi in gioco per il bene comune.

Proprio per questo, gli amici che da ella hanno tratto il dipinto più bello per metterlo in mostra e farne un quadro d’assieme con lo sfondo di un borgo che offre bellezza e naturale accompagno alla felicità di poterne godere. Bianca lascia il segno, non solo con le sue opere ma soprattutto per la sua capacità di vivere momenti indelebili e progettare futuro per se e per chi ha condiviso parte della sua vita. Guglionesi ebbe a rapirla e oggi il suo bel da fare ha condito di cultura la bella cittadina che vide il passaggio di San Nicola nel suo percorso verso Bari vecchia. Il tombolo è candidato a Patrimonio Unesco nel concetto della sua lavorazione, a Guglionesi nasce il primo distretto di economia civile, il primo sportello per accedere al Microcredito, la sezione basso molisana del Parco Letterario e del Paesaggio.

Bianca in tutto ciò è stata sempre presente, ha profuso la sua condizione di assidua partecipazione, ha donato infondendola, la voglia di connettersi al concetto di restanza. Il ricordo è forte come è forte la voglia di continuare e nel suo nome non può che donare splendore a visi dal sorriso mosso in viso da parole e fatti che indelebilmente portano a guardare il cielo e portare alto il ringraziamento alla Bianca di sempre, quella che non ha smesso di sorridere anche difronte alla morte e donare anch’essa, la dignità che in qualche modo, merita.