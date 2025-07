Inaugurazione della mostra “Giubilei, il perdono che ridona la vita”

TERMOLI. La Diocesi di Termoli-Larino, è lieta di annunciare l’apertura della XVIII Mostra Diocesana dal titolo “Giubilei. Il perdono che ridona la vita”, che si terrà dal 14 al 27 luglio 2025 presso la suggestiva Casa Museo Stephanus, in Piazza Duomo a Termoli.

L’inaugurazione della mostra è prevista lunedì 14 luglio 2025 alle ore 21.00 con la presenza del vescovo Claudio Palumbo.

La mostra sostenuta dal Centro Pastorale per la Missione, Evangelizzazione e Cultura e Centro Pastorale per la Conservazione e Promozione dei Beni Culturali – Museo e Archivio Diocesano G.A Tria, in collaborazione con le associazioni: Centro Culturale “Il Circolo dei Lazzari”, “Pietrangolare”, “MoliseWow” e “l’Istituto Gesù e Maria – Cittadella della Carità” di Termoli, propone, oramai da diciotto anni, una mostra di arte ed eventi che è diventata un consueto ed atteso appuntamento culturale dell’estate termolese e non solo.

Quest’anno la mostra diocesana si avvarrà anche del patrocinio della BCC Abruzzi e Molise – Credito Cooperativo Italiano e del Comune di Termoli.

L’esposizione, è stata realizzata in occasione del “Meeting di Rimini”, curata da un’équipe di storici, teologi e artisti, propone un viaggio coinvolgente attraverso la storia dei Giubilei cristiani, dalla loro istituzione nel 1300 fino all’Anno Santo 2025 indetto da Papa Francesco. Al centro della narrazione, il tema del perdono come gesto che rigenera la persona e trasforma la convivenza sociale, mostrando la sua incidenza nella storia, nell’arte e nella vita dei popoli.

L’allestimento prevede pannelli esplicativi, alcuni anche in riferimento alla nostra storia diocesana e contributi video, con la possibilità di visite guidate in collaborazione con Molise Wow e il Centro Culturale il Circolo dei Lazzari.

La mostra sarà aperta al pubblico tutte le sere dalle ore 21.30 alle ore 23.30, offrendo un’esperienza culturale e spirituale nel cuore del centro storico di Termoli, nell’atmosfera suggestiva del Palazzo Vescovile.

L’iniziativa si inserisce nel calendario culturale estivo del Comune di Termoli e si rivolge sia ai residenti sia ai turisti, offrendo un’occasione preziosa per conoscere le radici spirituali dell’Anno Santo e per valorizzare la bellezza e il patrimonio storico del borgo antico di Termoli.

L’ingresso alla mostra è libero.

Per informazioni e contatti: 📧 circolodeilazzaritermoli@gmail.com 📱 Facebook: Il Circolo dei Lazzari