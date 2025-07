«Insegnami la dolcezza ispirandomi la carità», il ruolo dell’insegnante cattolico nella società moderna

TERMOLI. Magister, parola latina che si traduce in italiano con “il più grande”, cioè il più esperto, il più competente riguardo a una materia, ad un’arte o ad un’abilità, tale da essere il punto di riferimento per chi voglia apprendere tali conoscenze e da cui deriva il termine “maestro”. Proprio questa figura professionale è stato il fulcro principale del convegno organizzato dall’associazione italiana maestri cattolici (Aimc) denominato, per l’appunto, Magister, tenutosi presso la sala consiliare del comune di Termoli il pomeriggio di sabato 19 luglio 2025.

Ad introdurre l’incontro il moderatore Stefano Leone, che ha presentato Antonella Pacifico la quale ha dato lettura di alcuni brani tra cui una citazione di Sant’Agostino: “in Colui che è uno siamo uno solo”; dopodiché è stata la volta dei saluti istituzionali introdotti dal sindaco Nico Balice, il quale dopo essersi rivolto al vescovo Claudio Palumbo citando il brocardo latino:”nec papa in temporalis, nec imperator in spiritualis” per sottolineare goliardicamente e spiritualmente il rapporto tra Stato e Chiesa, ha tenuto a precisare quanto l’introduzione del latino sin dalle scuole elementari insegnerà alle giovani generazioni a scrivere e a parlare meglio dal momento che, a suo dire, “oggi si scrive male e si parla male, anche e soprattutto tra i più giovani, a causa del continuo utilizzo dei cellulari (attraverso l’utilizzo delle emoji che limitano l’espressione linguistica, ndr) e vi è quindi la necessità di imparare a comunicare e di esprimersi al meglio”.

Il vescovo Claudio Palumbo dopo aver citato a memoria una poesia di Trilussa dal titolo “La mosca invidiosa”, molto vera ed attuale perché “riporta l’invidioso a ripensare le proprie origini dalle quali non si può allontanare se non con un grande atto di umiltà”, ha sottolineato quanto l’educazione sia “fondamentale, quella cattolica in particolare”.

La presidente dell’Aimc, Esther Flocco, ha ritenuto di dover precisare che vi è la necessità oggi di “riscoprire il significato della parola magister è fondamentale perché il docente è costruttore del percorso educativo e non un mero esecutore di programmi […] è cruciale valorizzare la funzione sociale del maestro dal momento che non esiste qualità educativa senza la qualità del docente stesso”.

La direttrice dell’ufficio scolastico regionale del Molise, Maria Chimisso ha proseguito la lunga sfilza dei saluti istituzionali addentrandosi in quella che è la situazione sul territorio molisano affermando che “il Molise è una terra fortemente cattolica ed il compito degli insegnanti è quello di operare anche e soprattutto in condizioni difficili. Senza la centralità del docente non si può andare da nessuna parte”. La direttrice Chimisso ha poi ceduto la parola al dottor Giuseppe Desideri, presidente della fondazione Aimc onlus il quale ha dichiarato, soffermandosi sulla figura del maestro e della sua importanza, che “il senso di responsabilità del maestro che in aula non deve essere un tecnico o un burocrate ma deve essere in grado di trasmettere la passione e di far appassionare di conseguenza i suoi alunni. Citando e parafrasando Bruner, se vi è un magister allora quella finestra che apre ad un mondo possibile può essere aperta ed è un qualcosa che si può costruire giorno per giorno, con amore e passione, della educazione scolastica. Solo avvicinandosi agli alunni e trasmettendo con passione le nozioni si è un vero magister. Il magister apre porte e finestre e costruisce ponti (di unione, ndr)”.

A seguire, è stata poi la volta della dottoressa Rosa Scalzone, presidente Aimc del Molise, la quale ha privilegiato quello che è il rapporto che si instaura tra il maestro della scuola d’infanzia ed il proprio alunno: “il magister collega, aiuta e fa crescere il bambino. E’ colui che aiuta ad estrapolare tutto ciò che il bambino ha dentro di sé. Nelle famiglie allargate i bambini percepiscono il bisogno di un insegnante di riferimento, correndogli anche incontro, abbracciandolo forte, con un profondo senso di affezione. E’ una esigenza questa soprattutto della scuola primaria, di cui è tipica”.

Prima di concludere l’incontro con la relazione della dottoressa Loredana Perla, presidente della Commissione ministeriale, a porgere i propri saluti istituzionali è stata la dott.ssa Emanuela Rampa, presidente Aimc della sezione di Termoli, che, nei suoi brevissimi saluti, ha rivolto i suoi pensieri ringraziando della loro presenza gli ospiti presenti ed in particolare “il nostro nuovo vescovo per il gesto di grande umanità che ha avuto nei confronti dei suoi fedeli e ringrazio la presidente Flocco che conosco sin da bambina come allieva ed ora da collega e la ringrazio per tutto quello che ha fatto, sta facendo e farà ancora in questi anni”.

La lectio della dottoressa Perla, avente naturalmente ad oggetto la figura del maestro, si è aperta con una considerazione: di fatto la figura del magister è diventata “evanescente”. Ha proseguito poi affermando che: “stiamo perdendo questo nostro patrimonio cristiano ed educativo che contraddistingue l’insegnamento ed è giusto ripercorrere dunque le radici storiche del magister e tutto il suo retaggio culturale. Cosa fa di un insegnante un maestro? La sua eccellenza. L’apprendimento lento, la leadership intellettuale (teorizzata da John Dewey, ndr) ci dicono che si diventa eccellenti maestri se si è anche dei leader, un leader che eleva la propria voce contro i preconcetti e le contrapposizioni. Nel periodo del declino del padre è in declino anche la figura del magister […]. La coppia insegnante-allievo è un binomio che può funzionare a patto che vi sia qualcosa da insegnare e da trasmettere, altrimenti non funziona […]. Oggi le famiglie sono le prime responsabili di ciò che sta accadendo nelle scuole. Le aggressioni agli insegnanti e le vandalizzazioni sono causate da una mancanza di collaborazione tra i due universi famiglia e scuola. Queste sono di fatto entrate in competizione, ed è una competizione che non ha alcuna ragione di esistere. I genitori non devono mai ergersi a valutatori degli insegnanti ed è fondamentale il rispetto nei confronti del corpo docente”.