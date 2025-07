Iodio, sorrisi e ricordi: una mattinata al mare per gli ospiti dell’Opera Serena

TERMOLI. Una boccata d’aria salmastra, un gelato sotto l’ombrellone, un lavoretto creativo e tanti sorrisi: è cominciata così la prima uscita al mare per gli ospiti della casa di riposo e Rsa Opera Serena Solidalia di Termoli. Una giornata speciale, trascorsa in compagnia delle operatrici e delle educatrici della struttura che, con grande dedizione, accompagnano quotidianamente gli anziani in un percorso di benessere fatto di attenzioni, stimoli e momenti di vera umanità. Il gruppo, diviso in due turni per facilitare l’organizzazione, ha raggiunto il lido Havana Club di Rio Vivo, dove gli anziani sono stati accolti con calore e generosità.

Dopo una colazione completa, c’è stato chi ha gustato un gelato, chi si è lasciato coinvolgere in attività manuali semplici e creative, chi ha semplicemente respirato il profumo del mare, lasciando che i ricordi si affacciassero dolcemente alla mente. Un’iniziativa che non resterà isolata: la struttura ha già previsto nuove uscite nei prossimi giorni, segno di un impegno concreto a garantire non solo assistenza, ma anche momenti di svago e normalità. Negli ultimi tempi, infatti, Opera Serena ha messo in campo una serie di progetti rivolti al benessere psico-fisico dei propri ospiti. Tra questi, l’apprezzatissimo laboratorio “Mani in pasta”, dove gli anziani hanno riscoperto gesti e sapori della loro vita domestica di un tempo. Impastare, condividere ricette, raccontare aneddoti: piccole grandi cose che restituiscono dignità, centralità e senso del presente a chi, troppo spesso, rischia di essere messo ai margini.

Il progetto continuerà nei prossimi giorni con una “sessione speciale” dedicata alla pizza fatta in casa, da infornare e gustare tutti insieme, proprio come una volta. La direzione della struttura sostiene fortemente queste iniziative, consapevole che il coinvolgimento attivo degli ospiti è fondamentale per mantenerli vitali, sereni e – perché no – felici. La partecipazione entusiasta degli anziani è la prova più evidente che queste attenzioni fanno davvero la differenza. In un mondo sempre più frenetico, spesso egoista e distratto, realtà come Opera Serena rappresentano un presidio di umanità e rispetto per coloro che ci hanno preceduto, cresciuto, educato. I nostri nonni – ipotetici o reali che siano – meritano tutto il nostro affetto e la nostra gratitudine. Non possono e non devono essere lasciati soli. Per questo – e senza retorica – viene davvero spontaneo dire: meno male che ci sono strutture così, meno male che ci sono persone così. E noi, come sempre, saremo dalla loro parte.