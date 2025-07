Istituto “Sammy Basso” in giuria al premio “Città di San Salvo”

MONTENERO DI BISACCIA. C’è anche il Liceo delle scienze umane dell’Omnicomprensivo “Sammy Basso” di Montenero di Bisaccia nella giuria scuole del Premio Letterario Città di San Salvo, sezione letteratura per ragazzi. Ieri, nella accogliente Piazza San Vitale della cittadina abruzzese, si è svolta la finale che ha coinvolto autori di livello nazionale e diversi istituti abruzzesi, tra cui l’Omnicomprensivo molisano. Profonda soddisfazione da parte della Presidente del Premio Maria Travaglini, del Sindaco di San Salvo Emanuela De Nicolis e dell’Assessore della regione Abruzzo Tiziana Magnacca che hanno insistito sull’importanza di coinvolgere i giovani e le scuole ed enfatizzato il valore della lettura soprattutto tra giovanissimi. Gli alunni del Liceo delle scienze umane di Montenero di Bisaccia, in particolare Alessio Palma, Pia Loreto e Giorgia D’Aulerio, accompagnati dalle docenti Laura D’Angelo, Antonietta Giuliano e Emanuela Manes, hanno letto e votato i libri in gara, scegliendo il proprio vincitore e i finalisti, ai quali ieri hanno rivolto domande inerenti il contenuto e il processo creativo dei libri in gara. Il primo posto è di Davide Franco Jabes con “Il ragazzo e il faraone”, (Ed. Solferino). Il secondo classificato è Marco Pucci con il romanzo “Le ombre perdute” (Ed. Bookabook). Il terzo classificato è Modesto Lanci con “La fine del nulla” (Ed. Chiaredizioni) che ha ottenuto anche il Premio della giuria dei giovani lettori. La classe del Les ha partecipato al Premio San Salvo anche l’anno scorso, l’auspicio è che questa esperienza bellissima e coinvolgente (per la quale si ringrazia tutto il direttivo del Premio Letterario Città di San Salvo) possa continuare anche con la nuova classe prima del Liceo e con gli alunni dell’Omnicomprensivo.