La Croce Rossa celebra san Camillo de Lellis

TERMOLI. Il comitato di Termoli della Croce Rossa Italiana festeggia oggi San Camillo de Lellis, patrono del Corpo Militare Volontario Croce Rossa. Il presidente Cri Donato Ciccone, nel suo messaggio ai volontari del Corpo Militare di Termoli, ha ricordato la figura del loro Santo Patrono.

San Camillo de Lellis, un santo che ha dedicato la sua vita ai malati, nasce il 25 maggio 1550 a Bucchianico (CH), da una famiglia della piccola aristocrazia. Alla nascita riceve il nome della madre, Camilla Campellio, che lo partorisce a quasi 60 anni e muore quando Camillo ha 13 anni. Il padre, ufficiale al servizio della Spagna, lo avvia alla carriera militare. Dopo la morte del padre, Camillo prosegue nella vita militare, ma intraprende uno stile di vita dissoluto, che lo conduce sul lastrico. Trova poi lavoro come manovale presso i frati Cappuccini a Manfredonia, dove avviene la sua conversione.

A causa di un’ulcera alla caviglia, viene più volte ricoverato a Roma, dove conosce San Filippo Neri, che diventa il suo direttore spirituale e lo guida verso la vocazione sacerdotale. Camillo decide di fondare una compagnia dedita all’assistenza dei malati: nel 1582 nasce la Compagnia dei Ministri degli Infermi, elevata a ordine religioso nel 1591 da Papa Gregorio XIV.

L’8 dicembre 1591, Camillo e 25 compagni pronunciano i voti religiosi, aggiungendo un quarto voto speciale: la “perpetua assistenza corporale e spirituale ai malati, anche appestati”. Il suo approccio rivoluziona l’assistenza infermieristica. Camillo era convinto che “Dio è tutto. Il resto è nulla. Bisogna salvare l’anima che non muore”.

Un evento mistico rafforza la sua missione: un crocifisso, oggi custodito nella Chiesa di Santa Maria Maddalena a Roma, gli parla durante un momento di sconforto.

Nel 1586 Papa Sisto V concede all’Ordine l’abito nero con la croce rossa, simbolo del sangue di Cristo. L’Ordine cresce rapidamente, con comunità in molte città italiane. Alla morte di Camillo, avvenuta il 14 luglio 1614, erano attivi 15 conventi e 322 religiosi.

San Camillo è patrono del Corpo Militare Volontario della Cri, istituito con decreto del 1º giugno 1866 dal Ministro della Guerra del Regno d’Italia. Da allora il Corpo ha operato in tutti i conflitti armati accanto alle Forze Armate Italiane, in missioni internazionali di pace e interventi per calamità pubbliche.

Il corpo militare Cri è composto da personale in congedo arruolato su base volontaria e altamente specializzato: medici, psicologi, infermieri, soccorritori, farmacisti, contabili, commissari. Conta oggi oltre 19.000 iscritti. Le sue attività sono regolate dal Codice dell’Ordinamento Militare (D.lgs. 66/2010).

Le sue funzioni si svolgono nel rispetto delle Convenzioni di Ginevra, che garantiscono riconoscimento e legittimità internazionale. Insieme alle infermiere volontarie e agli altri volontari Cri, il Corpo Militare incarna quotidianamente i valori della Croce Rossa Italiana: alleviare la sofferenza umana, senza distinzioni di nazionalità, razza, religione o opinione politica, promuovendo dignità, pace e non violenza.

A nome della redazione di Termolionline, formuliamo gli auguri al personale del corpo militare volontario della Cri, a tutto il personale sanitario delle Forze Armate e un plauso per l’impegno quotidiano nei diversi scenari operativi, in Italia e all’estero.