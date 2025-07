La serata speciale del “Perosi” all’Ambasciata di Tokyo

TOKYO. Serata speciale per il “Lorenzo Perosi” di Campobasso, ospite giovedì 10 luglio dell’Ambasciata italiana a Tokyo.

Dopo i primi due concerti che si sono tenuti all’Expo’ 2025 di Osaka, la delegazione del conservatorio di Campobasso – guidata dalla presidente Rita D’Addona – si è infatti trasferita nella capitale nipponica per vivere probabilmente l’appuntamento piu prestigioso e importante di questa trasferta in Oriente con l’esibizione presso la nostra ambasciata di EsTradizioni, il progetto interdisciplinare del dipartimento di Nuove tecnologie e Linguaggi musicali che unisce musiche tradizionali e jazz.

Dopo il concerto, che ha visto esibirsi le allieve Giulia Maselli, Loredana Cherubini, Maura Minicozzi (voci), Irene Maria Caraba (violoncello), Domenico Samuele (chitarra) Daniele Romano (zampogna e ciaramella), Alessandro Tomei (sassofono e flauto), Antonello Iannotta (tamburi a cornice) e il maestro Francesco Magaro’, nonché coordinatore del progetto (tamburi a cornice, voce), c’è stato un momento di confronto istituzionale che ha visto anche l’intervento della presidente D’Addona: “La Missione 4, Istruzione e Ricerca del PNRR, sostiene progetti come Musae – ha dichiarato – proprio per potenziare l’offerta formativa e la ricerca, investire nel capitale umano e consolidare legami con l’innovazione e la cultura globale. Oggi lo facciamo con le note, con l’arte, con la creatività dei nostri studenti e docenti: un segno concreto della capacità delle istituzioni Afam di generare esperienze formative e artistiche di altissimo livello in contesti internazionali. Ringrazio l’Ambasciatore – ha poi aggiunto D’Addona – per l’ospitalità, le autorità presenti, il governatore Francesco Roberti e l’assessore Andrea Di Lucente, i colleghi e le colleghe coinvolte nel progetto, e naturalmente i nostri giovani musicisti, veri protagonisti di questa esperienza”.

L’esperienza del Perosi in Giappone terminerà con gli ultimi due concerti, stavolta dell’ensemble AlmaTrad, in programma oggi, venerdì 11, e sabato 12 luglio all’Expo’ di Osaka.

Il Conservatorio del Capoluogo molisano ha partecipato a un bando del ministero dell’Università e della Ricerca, in partenariato con altri enti, presentando un progetto che è stato ritenuto idoneo ad accedere ai fondi del Pnrr al fine di promuovere il ruolo delle istituzioni Afam (Alta Formazione Artistica e Musicale) nella conservazione e nella promozione della cultura italiana all’estero.