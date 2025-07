La speranza oltre gli incendi: salvato un pullo di ghiandaia

TERMOLI. Gli incendi boschivi, purtroppo, sono un’emergenza che ogni anno devasta ampie porzioni del nostro territorio, lasciando dietro di sé paesaggi carbonizzati e la sensazione di una perdita incalcolabile. Eppure, quando le fiamme si spengono, i nostri occhi si concentrano sulla distruzione visibile, ignorando troppo spesso le vittime fantasma che le fiamme hanno mietuto: gli animali.

Insetti, anfibi, rettili, mammiferi e, soprattutto, un’infinità di volatili. Rondini, gruccioni, rigogoli, balestrucci, rondoni, usignoli, cicogne, aironi, falchi, oche selvatiche e tantissime altre specie che in questo periodo dell’anno popolano i nostri territori per riprodursi. I nidi, costruiti con fatica e destinati a essere rifugio per le nuove vite, si trasformano troppo spesso in trappole mortali. I pulli, incapaci di volare, rimangono prigionieri delle fiamme, mentre alcuni adulti, spinti da un istinto protettivo, restano a difesa del nido, ignari del pericolo imminente.

Fortunatamente, in mezzo a tanta devastazione, a volte emergono storie a lieto fine, frutto della dedizione e della collaborazione. Una di queste è quella che ha visto protagonista un pullo di ghiandaia, l’associazione CVP Campomarino e le Guardie Ambientali d’Italia ODV – Sez. Provinciale Termoli.

Lo scorso 20 luglio, a seguito di un vasto incendio divampato nel comune di Guardialfiera, la squadra AIB dell’associazione CVP Campomarino è stata attivata dalla Sala Operativa della Protezione Civile Molise per supportare i Vigili del Fuoco. Durante le operazioni nella pineta, la squadra AIB ha individuato e messo in salvo un pullo di Ghiandaia. Al termine dell’emergenza, il piccolo volatile è stato affidato alle cure dei volontari delle GADIT ODV di Termoli.

L’animale è stato visitato e, per fortuna, gode di ottima salute. Non ha riportato alcuna ferita ed è vitale. Ora ha solo bisogno di essere alimentato e accudito in attesa di raggiungere la maturità necessaria per tornare libero nel suo ambiente naturale.

Questa storia ci ricorda che, anche nelle situazioni più drammatiche, l’impegno e la solidarietà possono fare la differenza, offrendo una seconda possibilità a chi, da solo, non ne avrebbe avuta. È un monito a non dimenticare le vittime invisibili degli incendi e a continuare a lavorare per la protezione della nostra preziosa fauna selvatica.