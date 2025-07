“Le Notti del Vino 2025” a San Martino in Pensilis

SAN MARTINO IN PENSILIS. San Martino in Pensilis, orgogliosamente riconosciuta come Città del Vino, torna a essere protagonista dell’estate molisana con l’attesissimo evento ‘’Le Notti del Vino’’. In programma per il prossimo sabato 26 luglio 2025, la manifestazione offrirà una serata indimenticabile all’insegna del buon vino, della tradizione e della convivialità.

Nel cuore del centro storico, in Largo Trinità dalle ore 20.30, le cantine del territorio apriranno i loro banchi d’assaggio per far conoscere il meglio della produzione vitivinicola locale. Un percorso enogastronomico che celebra l’identità agricola e culturale del basso Molise, dove la passione per il vino si tramanda da generazioni.

Ad accompagnare i calici, una selezione di piatti tipici e street food d’eccellenza, preparati con ingredienti a km zero.

L’atmosfera sarà resa ancora più magica dallo spettacolo musicale del ‘’NON SOLO POP TRIO’’, seguito dal dj set a cura di HIKO CASIO a.k.a. FUNKONAUTA. Un’occasione unica per riscoprire l’amore per il territorio sotto una luce nuova, immersi nel calore dell’ospitalità molisana.