Letture d’estate: «La città che non volle arrendersi»

TERMOLI. Cosa accade quando una piccola città, priva di esercito, viene minacciata da una flotta da guerra straniera? Cosa succede quando un’intera comunità deve decidere se arrendersi o resistere?

Sul principio del 1811, nel pieno delle guerre napoleoniche, la costa adriatica del Regno di Napoli divenne teatro di uno scontro drammatico, oggi quasi dimenticato, ma che merita di essere riportato alla memoria collettiva dei termolesi. Una fregata britannica si profilò all’orizzonte, portando con sé un ultimatum e una pioggia di fuoco. Era il 3 gennaio, un pomeriggio freddo ma chiaro, quando all’orizzonte si avvistarono alcuni grandi bastimenti italiani, carichi di merci, che veleggiavano in fretta verso la costa termolese. Inseguiti da una fregata britannica, cercavano scampo sotto la protezione della comunità, confidando nella solidarietà degli abitanti e nella difesa spontanea della costa. La notte successiva due scialuppe della fregata nemica tentarono di infiltrarsi tra le imbarcazioni italiane, forse con l’intenzione di sabotarle o catturarle, ma furono scoperte e respinte, grazie alla vigilanza di chi, in quelle ore, rimase in allerta. Il vero attacco giunse, però, all’alba del 5 gennaio quando due fregate inglesi e un brigantino comparvero all’orizzonte e si disposero in assetto di battaglia. Al mattino iniziarono a bombardare la città con violenza, lanciando — secondo la cronaca — oltre 2000 colpi di cannone. Le esplosioni scuotevano il suolo, spezzavano gli alberi, facevano tremare i muri delle case. All’eco delle cannonate accorsero le guardie nazionali di Guglionesi, Montecilfone, San Giacomo, Campomarino, Portocannone e Larino, guidate dai loro capi. Fu una risposta corale, spontanea, segno di un senso di appartenenza condiviso e di solidarietà territoriale.

Verso le tre del pomeriggio, le fregate cessarono il fuoco. Una scialuppa si avvicinò alla costa con un inviato nemico, che recava un messaggio chiaro: o Termoli avrebbe consegnato i bastimenti italiani che avevano cercato rifugio oppure la città sarebbe stata interamente distrutta. La comunità non disponeva di truppe regolari né di mezzi per resistere a lungo, ma aveva il coraggio di chi difende qualcosa in cui crede. Il comandante del piccolo distaccamento armato locale, dopo essersi consultato con l’amministratore locale, si avvicinò all’inviato nemico fino a distanza ravvicinata e gli rispose con fermezza che la popolazione era pronta a morire piuttosto che consegnare anche una sola delle navi che avevano chiesto protezione. Di fronte a quella risolutezza e alla presenza sempre più numerosa di forze locali giunte in soccorso, gli Inglesi rinunciarono allo sbarco. Tuttavia, ripresero il bombardamento per altre due ore, prima di allontanarsi definitivamente al tramonto. Quando il silenzio tornò sul mare, si contarono case colpite, tetti sfondati, famiglie sconvolte ma, contro ogni previsione, non ci furono vittime.

Il dolore lasciò spazio a un senso di fierezza: Termoli non si era piegata. Aveva resistito, nonostante tutto. In quell’occasione Termoli dimostrò che la forza di una comunità non si misura in cannoni o fortificazioni, ma nella solidarietà tra i suoi abitanti e i paesi circostanti, nell’onore dato alla parola data, nella determinazione silenziosa di chi difende ciò che è giusto anche di fronte all’impossibile. E se oggi quei colpi di cannone si sono da tempo spenti, la loro eco continua a insegnarci qualcosa: che anche una piccola comunità, quando è unita nella giustizia e nella dignità, può fronteggiare potenze ben più grandi. Perché la vera forza di un paese non sta nella potenza delle sue armi, ma nella fermezza del suo cuore.

Fonte: Journal du Gard, 9 Février 1811, n. 315