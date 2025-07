Letture d’estate: “Sfiorando l’Infinito” di Emyly Cabor

SAN SEVERO. Tra cielo e terra, dove il materiale e lo spirituale si toccano, prende vita Sfiorando l’Infinito, la nuova silloge poetica di Emyly Cabor. Questo volume non si limita a narrare; trasforma la poesia in esperienza viva e tangibile, facendola vibrare nelle profondità più intime di chi legge.

Un viaggio poetico tra divino e umano

Sfiorando l’Infinito si configura come un dialogo interiore tra un angelo e una donna. Il loro incontro non è casuale, ma rappresenta il compimento di un disegno più grande: un destino che trascende il tempo terreno. Nei versi della Cabor, la poesia si fa corpo e luce, attraversando la materia per sublimarla, fino a trasformarla in una rivelazione. In questo cammino lirico, il confine tra il divino e l’umano si fa sottile: ogni parola è respiro, ogni battito racconta la tensione tra l’ultraterreno e la concretezza dei sensi.

Non una fiaba, ma verità interiore

Lontana dalle modalità della favola, la poesia di Cabor si offre come epifania: un’esperienza emotiva e metafisica, che tocca corde profonde e invita ad “allungare la mano” verso l’infinito, anche solo per un istante. Il linguaggio si fa cifra di una verità interiore, dove delicatezza e intensità, memoria e visione convivono armoniosamente. La raccolta incarna l’amore come forza trasformatrice e sacra, in grado non solo di raccontare una storia, ma di farla evolvere, diventando canto dell’anima.

Le origini di Emyly Cabor

Emyly Cabor, pseudonimo di Emilia Carbonaro, nasce a San Severo, in provincia di Foggia. Cresce in una famiglia d’arte: il padre musicista, pittore e liutaio trasmette alla figlia la passione per la creatività e la bellezza. Fin da bambina, Emyly vive letteralmente nella bottega familiare, circondata da strumenti, colori e dalla presenza costante di musicisti e artisti, assorbendo così un’idea della creazione come incontro tra le arti e ricerca profonda.

Dall’infanzia coltiva musica, pittura e scrittura, percorrendo un cammino di formazione che passa dagli studi in conservatorio a quelli presso l’Accademia di Belle Arti, dove si specializza nel restauro antico, rafforzando il legame tra memoria, tradizione e innovazione. Oggi, la sua visione si nutre tanto delle radici pugliesi quanto di un desiderio di superare i limiti di ogni singolo linguaggio, integrando poesia, pittura e musica.

Poetessa dell’anima

Voce autentica del sentire contemporaneo, Emyly Cabor pone la sua poetica a cavallo tra parola e silenzio, tra amore terreno e trascendenza. Nel suo percorso troviamo anche esperienze professionali da restauratrice, pittrice e cantautrice. La poesia nasce per lei come naturale prosecuzione di un vissuto emotivo e artistico, espressione intensa dei legami tra memoria affettiva e sguardo sul futuro.

L’evoluzione della sua poetica

Sfiorando l’Infinito rappresenta l’evoluzione più matura di un percorso iniziato con Vibra un Canto: una crescita evidente verso un manifesto più consapevole, che vede nell’amore una forza evolutiva, trasformativa e sacra. La silloge emerge così come esperienza emotiva e metafisica, sospesa tra corporeità e luce, dove ogni verso diventa battito e la poesia si trasforma in epifania.

Un invito al lettore

Sfiorando l’Infinito invita a lasciarsi permeare dalla poesia come spazio di rivelazione: ogni pagina sospende il quotidiano e apre uno spiraglio sull’infinito. In questo modo la parola si trasforma in uno specchio dell’anima, dove la materia stessa si apre alla luce dell’esperienza sacra e sentimentale.