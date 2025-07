Luigi Cantoro riparte: 600 km in bici tra i comuni molisani

TERMOLI. L’atleta Luigi Cantoro, già noto per il suo tour in bici nel basso Molise lo scorso anno, torna in sella per nuove tappe, affiancato quotidianamente da colleghi e da uno staff di professionisti.

Tra i paesaggi mozzafiato della regione, dal 4 all’11 luglio 2025, verranno percorsi 600 km totali, circa 70 km al giorno, con partenza e arrivo in 8 comuni.

Il via è previsto dal Municipio di Isernia, alle ore 10:00, per poi proseguire con tappe a Frosolone, Riccia, Bonefro, Montenero di Bisaccia, Fossalto, Capracotta e Cerro al Volturno, con il ritorno finale nella cittadina pentra.

Ad ogni sosta è previsto un confronto con amministratori e cittadini per divulgare la cultura dello sport e le buone pratiche legate agli stili di vita.