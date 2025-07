Marcella Stumpo partecipa alla Settimana della Cultura Armena di Chieti

TERMOLI. Domani, giovedì 10 luglio, un pezzetto di Termoli sarà a Chieti, nell’ambito della Settimana di Cultura Armena.

Tra le altre iniziative, infatti, si parlerà di un armeno famosissimo e molto amato, Charles Aznavour: con la guida di Marcella Stumpo si cercherà di ricostruire una vita incredibile e una personalità piena di sfaccettature, mentre i lettori del Teatro Marrucino leggeranno brani della sua autobiografia, e risuonerà la sua musica, attraverso una carrellata delle canzoni più belle.

Si definì sempre un istrione, un uomo del popolo, e scrisse in tarda età che voleva arrivare ad essere vecchio, ma molto vecchio, sempre però tenendo stretta quella vita che, fino a prova contraria, “è ancora il meglio che abbiamo”.

Verrà ricordato poi il ruolo sociale importantissimo che Aznavour ebbe nel tener viva la memoria del genocidio da cui scamparono fortunosamente i suoi genitori, tragedia immane da lui mai dimenticata: aiutò il suo popolo ininterrottamente, fu ambasciatore di Armenia in Svizzera, ma soprattutto riuscì a non far prevalere mai l’odio dentro di sé e a mantenere quell’umanità così evidente nei testi delle sue canzoni.