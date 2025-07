Marilù Oliva narra “Le donne della Bibbia e dell’epica classica”

PORTOCANNONE. «Siamo onorati di annunciare che la scrittrice bolognese Marilù Oliva, con le sue opere, inaugurerà la stagione estiva della nostra rassegna. Martedì prossimo, 15 luglio, alle ore 21, la accoglieremo, insieme alle sue Donne in un appuntamento che sarà doppiamente celebrativo, poiché anche il primo evento letterario che avrà luogo in una rinnovata piazza Skanderbeg».

Parole dell’assessore alla Cultura di Portocannone, Valentina Flocco. «Dialogheremo di donne bibliche e mitologiche, figure esplorate in letteratura solo parzialmente e frammentariamente sinora. La Bibbia, i poemi omerici e l’Eneide, in primis, infatti, nel loro imponente corpus, narrano di eroi, di uomini… in Omero, uomo del suo tempo, le donne rimangono sullo sfondo, ne sono delineati certo i caratteri ma ciò le rende quasi archetipi… Marilù invece, narra la Bibbia e l’epica classica “attraverso gli occhi” delle donne, la prospettiva e la voce sono quelle dei personaggi femminili. Un coro di donne che dà voce e riscatta una condizione di subalternità durata secoli, che tuttora lottiamo per sovvertire ma che è obiettivamente consolidata negli stilemi letterari e radicata nei costumi.

Anche per queste ragioni la poetica e l’opera tutta della professoressa Oliva, pur riscrivendo opere nate secoli orsono, è di stretta attualità e nella “psicologia” delle dee, nei pensieri, nei desideri e nei drammi delle eroine, delle principesse, di Eva, di Maddalena e delle altre troviamo facilmente parte di noi stesse, i nostri moti d’animo. E forse questo è il motivo per cui i suoi libri si leggono così avidamente! E incredibilmente la prosa è aulica e modernissima allo stesso tempo…è un po’ la nostra voce. Vi aspettiamo con gioia a Portocannone. Book Corner, come sempre, di Libreria Fahrenheit Termoli, che ringraziamo di cuore per la collaborazione e l’entusiasmo».