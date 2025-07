Martelletto del Lions club Tifernus in mano a Ilio Giordano, è lui il nuovo presidente

TERMOLI. Il 4 luglio scorso si è celebrato per il Lions Club Termoli Tifernus il consueto appuntamento annuale del “Passaggio del Martelletto” tra il presidente uscente Silvestro Belpulsi e il Presidente entrante Ilio Giordano, che sarà a capo del Club per il nuovo anno lionistico. Una cerimonia carica di significato e ricca di emozioni, che ha unito il presente al passato. Il Presidente Ilio Giordano nel suo discorso di ingresso ha ricordato la nascita del Lions Club Termoli Tifernus, di cui è socio fondatore, avvenuta il 7 marzo 1997 con Michele De Gregorio Presidente. Allora il Club era composto da 32 soci, oggi è cresciuto a 53 soci. Un Club che ha sempre creduto nella forza dell’amicizia e della solidarietà.

Un Club, diventato nel tempo, Club modello a livello internazionale, sempre impegnato nel dare risposte concrete alle esigenze di una collettività che è sempre stata presente e si è sempre fatta parte attiva alle numerose iniziative promosse per il reperimento di fondi necessari alla realizzazione dei bisogni comunitari di volta in volta presentatisi. Il Neopresidente, sottolineando come il movimento del Lions Club International, fedele al suo motto WE SERVE, ha mantenuto inalterato negli anni il codice etico, ne ha voluto evidenziare, in particolare, i tre punti che richiamano alla solerzia nel lavoro, all’amicizia come fine e alla cautela nella critica, mirando sempre a costruire e non a distruggere. Giordano si sofferma su tali principi che, se vissuti nella quotidianità, rendono credibili e riconoscibili i Lions. “In un’epoca come quella attuale dove tutti criticano ferocemente, con leggerezza, anche senza motivo, il nostro codice etico ci richiama ad una cautela nella critica e viceversa ad essere generosi nella lode, per coltivare in modo vero l’amicizia e tutti i rapporti in generale, dando sostanza della serietà della vocazione al servizio dei Lions.”

Il nuovo anno proseguirà sul solco tracciato, con l’attenzione sempre rivolta ai particolari bisogni della comunità, alle campagne di prevenzione, agli approfondimenti tematici sulle questioni che coinvolgono soprattutto i ragazzi. E’ stato presentato il nuovo direttivo così composto: Presidente: Ilio Giordano Past President: Silvestro Belpulsi 1° Vice Presidente: Luigi Pollice Segretario: Barbara Mammarella Tesoriere: Rossana Bottinelli Cerimoniere: Biancarosa De Carlo Presidente Comitato Soci: Marcello Spugnardi Presidente Marketing / Comunication: Rosa Maria Mauri Coordinatore GST: Leodoro Scavolo Censore: Antonio Di Iulio Consiglieri: Capobianco Antonio, Cristaldi Francesco, Ciarallo Tina, Di Bernardo Antonio, Ferrazzano Vincenzo, Ianieri Sandro, Liberatore Antonio, Martella Mariangela, Ndoci Corri Vilma, Nibaldi Livio, Stilla Pasquale, Terpolilli Mariagrazia.