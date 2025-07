Meet the Meeting 2025, Guglionesi c’è

GUGLIONESI. Ancora una volta Guglionesi parteciperà a “Meet the Meeting – Verso il Meeting 2025”, il primo appuntamento che lancerà la 46ª edizione del Meeting di Rimini e che ne inaugurerà il cantiere.

Quest’anno la manifestazione di presentazione si svolgerà lunedì 28 luglio, a partire dalle ore 21:30, nella splendida cornice della villa comunale di Castellara.

IN CASO DI MALTEMPO, L’EVENTO SI SVOLGERÀ ALL’INTERNO DEL COMPLESSO DEI CAPPUCCINI, SEMPRE A CASTELLARA.

Meet the Meeting è un evento diffuso su tutto il territorio nazionale e anche all’estero, a cui aderiscono oltre 60 città. L’obiettivo è anticipare i principali temi e contenuti del Meeting 2025, con un particolare invito a sostenerne la costruzione: anche quest’anno sarà infatti possibile donare e ricevere in omaggio un’ottima bottiglia di vino.

In ogni città ha luogo un evento dai connotati diversi, frutto della creatività di tantissime persone che sostengono il Meeting: volontari già all’opera per organizzare degustazioni, serate musicali, incontri, mostre ed eventi con alcuni dei protagonisti del prossimo Meeting.

Lunedì 28 luglio, giorno di Meet the Meeting, sarà presentato un video-assaggio che introdurrà il titolo della manifestazione – “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi” –

e darà anticipazioni sul programma: dai convegni agli spettacoli, dalle mostre alle iniziative per i ragazzi, fino allo sport, per un Meeting che si annuncia più grande anche per gli spazi occupati in Fiera, e più ricco di proposte.

Ad arricchire l’evento di Guglionesi, la testimonianza di Franco Di Nucci, responsabile della Cec Santi Pietro e Paolo di Vasto (Comunità Educante con i Carcerati), da sempre ospite dei padiglioni della Fiera durante la settimana del Meeting.

«La resurrezione? È qualcosa che si può sperimentare nella vita di ogni giorno. Io mi considero un risorto. Il male che ho compiuto mi ha sottomesso, il bene che ho incontrato mi ha fatto rinascere. Ho cominciato a sentirmi libero perché non ero più vittima del mio male. Non posso dire di avere sofferto la carcerazione, ho sempre pensato che fosse giusto essere lì dentro a causa di quello che avevo fatto. L’incontro con gli amici della Comunità Papa Giovanni XXIII è stato l’inizio della mia resurrezione.»

Fin da ora è possibile iniziare a donare e ricevere in omaggio bottiglie di ottimo vino andando sulla pagina ufficiale:

https://meetthemeeting.org/pagina-donazione/

Tra le città coinvolte, c’è anche Guglionesi.

Appuntamento a Guglionesi, villa comunale Castellara, ore 21:30

per video, assaggi, vino e compagnia.

Sarà possibile fare una donazione per sostenere il Meeting e ricevere in omaggio bottiglie di ottimo vino delle Cantine De Lisio, azienda agricola biologica di Guglionesi.

«Il Meeting per l’amicizia fra i popoli, che conta centinaia di migliaia di presenze agli eventi, sin dal 1980 è realizzato grazie all’apporto di migliaia di volontari che organizzano, allestiscono, gestiscono e poi smontano il Meeting: una testimonianza impressionante di creatività e gratuità. Invitiamo tutti a continuare a seguirci e a donare per ricevere le bottiglie!»

Il Meeting per l’amicizia fra i popoli nasce nel 1980 a Rimini, da un gruppo di amici che, condividendo l’esperienza cristiana, desideravano incontrare, conoscere e portare nel capoluogo romagnolo tutto ciò che di bello e buono c’era nella cultura del tempo.

Oggi la manifestazione, che si svolge nella Fiera di Rimini, rappresenta una straordinaria occasione di incontro tra persone di fedi e culture diverse, con:

convegni ,

, mostre ,

, spettacoli ,

, spazi tematici ,

, sport ,

, aree per i ragazzi ,

, ristorazione.

Sono centinaia i relatori coinvolti ogni anno, che parlano di economia, arte, letteratura, scienza, politica, musica e problemi sociali.

Tutto questo è possibile grazie all’impegno di migliaia di volontari, una testimonianza vivente di gratuità e partecipazione.