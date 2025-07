“Mira col tuo mozzicone”: il bersaglio degli scout per l’ambiente pulito

TERMOLI. Si chiama “Mira col tuo mozzicone” l’iniziativa lanciata dal clan Zenith del gruppo scout Agesci Termoli 1, che ieri pomeriggio ha consegnato un cestino per raccogliere “cicche” di sigarette al sindaco Nicola Balice e all’assessore all’Ambiente Silvana Ciciola.

Un progetto che mira a promuovere un comportamento responsabile e rispettoso dell’ambiente della città.

Il simpatico raccoglitore di mozziconi è stato inaugurato e posizionato in Piazza Vittorio Veneto, un segnale concreto dell’impegno civico che gli scout dell’Agesci Termoli 1 intendono perseguire per fornire un contributo alla pulizia della città. Lo faranno partendo dalle tematiche dei “Custodi del Creato”, proposte a livello regionale.

Dopo aver analizzato la situazione ed interpellato diverse persone, gli scout dell’Agesci hanno focalizzato l’attenzione sulla problematica dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, che vengono gettati ovunque.

Il cestino donato all’amministrazione comunale è stato realizzato interamente a mano con materiali di recupero, per mantenere lo stile ecologico che caratterizza da sempre lo scoutismo. Rappresenta solo la prima di una serie di iniziative in favore dell’ambiente già in cantiere.

Gli scout sono convinti che un piccolo gesto, come la realizzazione di un cestino per raccogliere mozziconi, possa in qualche modo promuovere un comportamento più consapevole da parte di tutti.

Agli scout i ringraziamenti del sindaco Balice e dell‘assessore Ciciola per il lavoro svolto in favore della collettività. Il primo cittadino ha spronato i ragazzi a continuare con queste iniziative di sensibilizzazione a tutela dell’ambiente.