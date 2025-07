Murales a Campomarino, Norante: «Vere opere di narrazione urbana»

CAMPOMARINO. L’amministrazione comunale di Campomarino, guidata dal sindaco Vincenzo Norante, esprime soddisfazione per i numerosi interventi di riqualificazione e decoro urbano realizzati nel corso dell’ultimo anno.

Tra le diverse opere portate a termine, assumono rilievo anche i due nuovi murales che impreziosiscono alcuni punti strategici del paese, unendo arte, identità locale e rigenerazione urbana.

Il primo murale è stato realizzato presso il lungomare del lido di Campomarino e celebra il profondo legame del territorio con il mare. Le tonalità vivaci e le forme dinamiche richiamano la fauna marina e gli elementi naturali che caratterizzano il nostro litorale, trasformando il lungomare in uno spazio ancora più accogliente e suggestivo per turisti e residenti.

Il secondo intervento artistico è stato realizzato invece in via della Stazione, dove un murale dal forte valore simbolico riproduce scene di vita agricola e momenti legati alle tradizioni turistiche di Campomarino. Si tratta di un omaggio visivo alla tradizione contadina del paese e alla sua evoluzione come meta turistica, con immagini che parlano di lavoro, cultura e accoglienza.

“Questi murales – afferma il sindaco – non sono semplici decorazioni murali, ma veri e propri strumenti di narrazione urbana, capaci di raccontare chi siamo e quanto la nostra terra ci appartenga. Coniugano bellezza, memoria e visione, contribuendo a rendere Campomarino sempre più vivibile e attrattiva.

L’iniziativa è stata inoltre il frutto di una preziosa collaborazione con l’Istituzione Centro Servizi Turistici e Culturali di Campomarino, con il coordinamento degli uffici comunali competenti e dell’assessore con delega al demanio Michele D’Egidio, che ringrazio insieme agli artisti coinvolti, i quali hanno voluto arricchire con le loro opere il nostro paese.”

L’Amministrazione conferma così il proprio continuo impegno per una riqualificazione sostenibile e condivisa, che valorizzi l’identità locale e promuova il territorio attraverso l’arte, la cultura e la partecipazione.