Nel Parco comunale l’incontro sulla salute mentale

TERMOLI. Nella serata di ieri, lunedì 14 luglio, presso il parco comunale “Girolamo La Penna” di Termoli, si è tenuto un nuovo incontro partecipativo – del ciclo Agorai – che ha messo al centro la salute mentale di comunità. In un’atmosfera accogliente, tra alberi e il laghetto del parco, cittadini e operatori si sono ritrovati per confrontarsi apertamente sulle condizioni attuali del sistema territoriale della salute mentale.

Tra i punti emersi, si è parlato con soddisfazione dell’istituzione del Comitato Salute Mentale e dell’introduzione del budget di salute, strumenti che rappresentano passi concreti verso un approccio più inclusivo e rispettoso della dignità di ogni individuo. Tuttavia, è stato ribadito con forza quanto ci sia ancora da fare per costruire politiche che promuovano la salute in modo non segregante, capace di accogliere e valorizzare tutte le differenze.

Al centro della discussione, anche il ruolo fondamentale del percorso Agorai, concepito come spazio di proposta democratica e cura condivisa, dove le relazioni diventano strumento di benessere collettivo.

Particolare attenzione è stata dedicata ai determinanti sociali della salute, come il lavoro, l’abitare e la socialità, riconosciuti come ambiti decisivi su cui investire per generare vera inclusione. L’incontro si è concluso con un momento di socialità promosso dallo spazio Neos, una realtà giovanile attiva nei locali adiacenti al Csm di via del Molinello 1, che ha incarnato perfettamente lo spirito della giornata: unire riflessione e convivialità per costruire insieme una comunità più attenta, solidale e libera.