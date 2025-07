Nicolino Del Torto racconta Guglionesi: “La guerra e la rinascita”

GUGLIONESI. Un viaggio nella memoria collettiva del paese per raccontare, con rigore storico e spirito divulgativo, gli anni più duri tra guerra e ricostruzione. È questo il cuore del libro di Nicolino Del Torto, dedicato alla storia di Guglionesi dal 1943 al 1950: un racconto che ricostruisce, attraverso documenti, testimonianze e immagini, l’impatto della Seconda Guerra Mondiale sulla comunità locale e i primi passi verso la rinascita civile e sociale.

«Per capire il vero valore della Pace si devono conoscere gli eventi della più cruenta operazione realizzata dall’uomo, la guerra e in particolare quella più sanguinosa, la Seconda Guerra Mondiale che ha visto la morte di 60 milioni di persone. Riflettendo su questo concetto, la mia curiosità mi ha spinto a voler conoscere cosa veramente sia successo in quei sei giorni in cui la guerra arrivò anche a Guglionesi e come il paese sia riuscito a risollevarsi da quei terribili eventi di morte e distruzione. Il mio lavoro è quindi il frutto di una capillare ricerca tra le fonti documentarie esistenti corredato da fotografie e testimonianze dirette dell’epoca. Ho ricostruito così quel periodo storico che va dal 1943 al 1950 per restituirlo alle pagine di questo libro con intento divulgativo perché credo fermamente che la memoria e la conoscenza degli eventi passati siano il senso di una comunità che voglia guardare con speranza al futuro.

Prima dell’arrivo dei combattimenti a Guglionesi, di guerra si parlava poco in paese anche se c’erano uomini al fronte, la propaganda fascista non faceva trapelare molto, ma quando la guerra giunse dentro le mura, le cose cambiarono e davanti alle uccisioni dei propri cari, di donne e bambini, la popolazione comprese davvero che il partito fascista faceva solo propaganda incapace com’era di proporre valide soluzioni per la risoluzione dei problemi.

Al termine delle ostilità, nel maggio 1944, i danni che la guerra aveva causato erano sotto gli occhi di tutti e non si potevano ignorare le case delle contrade distrutte, i morti, i feriti e i dispersi e i tanti uomini non fecero più ritorno nelle loro case. A Guglionesi, come elencati nel libro, ci furono anche 34 morti tra la popolazione civile, molti provocati dagli Alleati, purtroppo.

Gli anni a cavallo tra il 1943 e il 1945 furono decisamente anni tristi e bui durante i quali le condizioni di vita delle classi lavoratrici peggiorarono sempre più per diversi motivi dovuti dalla mancanza generale dei generi alimentari di prima necessità, allo sbando completo degli organi dello Stato e al diffondersi del mercato nero. Coloro che ebbero la fortuna di tornare dai campi di prigionia in terre lontane, trovarono ancora i fascisti al potere, gli stessi fascisti che avevano evitato di andare in guerra e questo fece crescere in loro un forte sentimento di rabbia.

La provincia di Campobasso venne trasferita alla giurisdizione del Governo italiano nel luglio del 1944, quando, venuto meno il divieto di svolgere attività politica precedentemente imposto dal Governo militare alleato, iniziò una intensa attività riorganizzativa da parte delle formazioni politiche desiderose di tornare al più presto ad una vita democratica.

Per la prima volta nella provincia, e a furor di popolo, si pretese la formazione di una rinnovata democrazia composta da esponenti di un nuovo ceto politico. Si richiedeva che la gestione della cosa pubblica non fosse più solo espressione delle classi borghesi, ma di uomini nuovi alimentati da sentimenti antifascisti, gli unici credibili per ricostruire una società basata sul principio di democrazia e pluralismo.

Si stava entrando in un periodo diverso: quello della ricostruzione morale e materiale che sarebbe ripartita dal sollevare i fascisti dai luoghi di potere dando modo ai partiti politici di riprendere la loro attività.

La Chiesa, in tutto questo periodo, ebbe una duplice influenza sulla popolazione. Da un lato, infatti svolse una decisiva azione in favore della pace anche attraverso l’assistenza alle famiglie maggiormente colpite dagli eventi bellici e in genere di tutti i bisognosi, dall’altro amplificò al massimo l’atteggiamento religioso di fronte al conflitto, accentuando il senso del divino in contrapposizione a quello dell’impotenza e della debolezza degli uomini rallentando così la propensione verso un impegno consapevole ed attivo.

Dopo il ventennio fascista, le prime elezioni amministrative a Guglionesi si svolsero il 31 marzo 1946 con il sistema maggioritario, mentre a Campobasso si tennero il precedente 24 marzo con il sistema proporzionale. A Guglionesi furono in lizza diversi partiti, tra cui la DC, il PCI, il PSI, PLI e la lista Civica e gli elettori, chiamati a scegliere 20 consiglieri, di cui 15 di maggioranza e 5 di opposizione, preferirono la coalizione Civica con a capo l’avvocato Enrico Carissimi, appena tornato in Patria dopo la prigionia negli Stati Uniti. Era un eroe di guerra che grazie alla sua cultura e alle sue esperienze maturate in altre realtà dell’Italia, possedeva una visione internazionale della politica. Era inoltre sostenuto da due personalità in quel periodo molto influenti a Guglionesi, l’avvocato Mancini, che era tra l’altro un suo parente, e l’amico avvocato Leone.

Gli antagonisti di Carissimi erano Basso Mileto, esponente della Democrazia Cristiana, e Nicola Bello, segretario della Cgil. Il Mileti in particolare fu acerrimo oppositore di Carissimi tanto da portarlo a rassegnare le dimissioni che comunque non furono approvate dalla maggioranza che così gli diede modo di continuare il mandato. Nicola Bello era impegnato da tempo nel tentativo di far rispettare agli agrari locali l’imponibile di mano d’opera, come previsto dal decreto prefettizio, cosa che non accadeva anche per l’ingerenza del Sindaco Carissimi.

Frutto dell’insistente azione politica del Bello, fu la presa di consapevolezza da parte di Carissimi dell’esistenza della Legge per l’esecuzione di opere pubbliche straordinarie, tanto che il Sindaco si adoperò per beneficiare di parte di quei fondi per realizzare alcune opere urgenti cercando, nel contempo, di alleggerire la grave situazione di disoccupazione in cui versavano gli operai, creando loro posti di lavoro.

L’opera pubblica realizzata fu l’acquedotto, tanto atteso dalla cittadinanza, inaugurato l’11 marzo 1951 dall’allora Ministro del Lavoro Achille Marazza. Un’opera che segnò una svolta storica nel paese, perché risolse due annosi problemi: quello della disponibilità dell’acqua direttamente in casa e l’eliminazione della botte con beneficio per il paese di una migliore condizione igienico-sanitaria.

Il Sindaco Carissimi si impegnò molto nel ricostruire le scuole, tanto che in una delibera del 3 aprile 1950 viene discusso dal Consiglio l’opportunità di istituire a Guglionesi una classe di collegamento con l’Istituto Magistrale di Campobasso e di assumere l’onere relativo per l’istituzione, l’arredamento e il suo funzionamento.

Un altro protagonista di quel periodo fu don Carlo Maglia, arciprete della chiesa di Santa Maria Maggiore, che si prodigò molto sul piano sociale, forse anche per via della sua mentalità “del nord”, tanto che diede immediato inizio ai lavori per la realizzazione dell’Ospizio di Sant’Adamo, per accogliere i vecchi soli e/o abbandonati, grazie anche alla benevolenza del Sindaco Carissimi, che cedette parte di quei locali che erano di proprietà del Comune all’Associazione dell’Apostolato della Carità che patrocina il complesso assistenziale a Castellara. In seguito verrà inaugurata anche la Casa del Fanciullo.

Il sindaco Carissimi restò in carica per sei anni e molte furono le opere realizzate sotto il suo mandato che potrete scoprire sfogliando le pagine del libro. Ringrazio la mia collaboratrice, Rosanna Piccione».

Nicolino Del Torto