Note di blues, passi di danza e sorrisi sotto il cielo stellato

GUGLIONESI. Quando la musica blues invade le strade di un piccolo borgo, succede qualcosa di magico. Da quattro anni, la villa comunale Castellara di Guglionesi si trasforma in un palcoscenico sotto le stelle, il luogo perfetto per il Good Time Blues Fest, un festival che ha conquistato il cuore di appassionati e residenti.

Ogni anno, più di 300 ballerini provenienti da ogni angolo del mondo arrivano qui per danzare sulle note avvolgenti del blues. L’aria si riempie di ritmi che sembrano raccontare storie di terre lontane, mentre laboratori, jam session e concerti si diffondono in ogni vicolo del paese, portando vita e colori a ogni angolo. Passeggiando tra la folla, si percepisce una magia fatta di musica, sorrisi e condivisione.

Le note del blues si mescolano ai sorrisi dei guglionesani, che accolgono con calore ospiti e artisti, diventando parte integrante di questa celebrazione. C’è un’atmosfera di scambio che va oltre la musica: culture diverse si intrecciano, creando un tessuto sociale vivo e pulsante. Le attività locali vivono un nuovo slancio, ma è la dimensione umana, fatta di incontri e nuovi legami, che rende speciale questo evento.

Il Good Time Blues Fest è ormai un appuntamento immancabile nel calendario culturale della regione, capace di trasformare un piccolo paese in un epicentro internazionale di musica e danza sotto il cielo stellato. Per chi ha avuto la fortuna di viverlo, il festival è molto più di un evento: è un’esperienza che si diffonde come una melodia, un ritmo che unisce tutte le generazioni, e lascia nel cuore il sapore di un’estate indimenticabile.