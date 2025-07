“Paesaggio, paesaggi: pannistesi”, 50 artisti e lenzuola

CASACALENDA. Nel cuore del Molise, il borgo collinare di Casacalenda si prepara ad accogliere la IV edizione di “Costruiamo Paesaggio”, progetto a cura di Massimo Palumbo nell’ambito del Maack – Museo all’Aperto di Arte Contemporanea Kalenarte, uno dei pochi musei a cielo aperto in Italia. Dal 24 al 26 luglio, il paese si trasformerà in una galleria diffusa grazie alla mostra “Paesaggio, paesaggi: pannistesi”, curata da Carla Di Pardo, che vedrà protagonisti 50 artisti e 50 lenzuola trasformate in opere d’arte. Un gesto quotidiano, quello di stendere i panni, diventa così atto poetico e collettivo, simbolo di cura, memoria e vita sospesa. Le lenzuola-opere saranno esposte tra balconi, scalinate e vicoli, ridisegnando il paesaggio urbano e offrendo un’esperienza immersiva tra arte, territorio e comunità.

L’inaugurazione si terrà il 24 luglio alle ore 10 presso la Sala Achille Pace della Galleria Libertucci, con i saluti istituzionali della Sindaca di Casacalenda, Sabrina Lallitto. Seguiranno gli interventi di Massimo Palumbo, curatore del progetto “Costruiamo Paesaggio”, Carla Di Pardo, curatrice della mostra “Paesaggio, paesaggi: pannistesi”, Carmela Basile, responsabile Europe Direct Molise, e le scrittrici Gabriella Paduano, Fernanda Pugliese (anche giornalista e storica) e Rosanna Vaudo. L’evento sarà arricchito da un intermezzo musicale con Luca Rossi e l’orchestra “I Diamanti”. A seguire, una passeggiata tra le vie del paese condurrà i visitatori lungo il percorso del MAACK, tra le opere stese al vento e al sole.

Il 25 luglio, sempre alle ore 10:00, la partenza sarà dalla piazzetta antistante la Galleria Franco Libertucci, nota come “la scacchiera”, per una nuova passeggiata tra le installazioni site-specific nate durante la residenza d’artista. Al termine del percorso sarà offerto un aperitivo/brunch. Il 26 luglio, con partenza sempre dalla scacchiera alle ore 10:00, si terrà l’ultima passeggiata e la conclusione della manifestazione con i saluti finali.

Tra gli artisti partecipanti: Paola Acciarino, Emma Archer, Maria Bellante Pace, Nino Barone, Gerardo Bisogni, Pino Boresta, Maria Grazia Brusegan, Mariangela Calabrese, Silvia Capiluppi, Maria Teresa Cazzaro, Maria Luigia Cirillo, Caterina Ciuffetelli, Mariagrazia Colasanto, Anna Crescenzi, Laura Cristinzio, Michele D’Aloisio, Carla Di Pardo, Franco Di Pede, Donatella Di Lallo, Mara Di Giammatteo, Carmen Del Russo, Patrizia Benedetta Fratus, Dante Gentile Lorusso, Jörg Christoph Grünert, Gloria Gravina, Benedetta Jandolo, Susanne Kessler, Andrea Lanini, Stefano Leone, Vincenzo Lieto, Nicola Macolino, Mauro Magni, Beatrice Mastrodonato, Carlo Marchetti, Vincenzo Mascia, Loreto Millalén, Renza Moreale, Antonio Pallotta, Massimo Palumbo, Francesca Piovan, Peppino Quinto, Anna Maria Riccetti, Paola Romoli Venturi, Antonio Sarchione, Davide Scutece, Anna Seccia, Carla Sello, Ivonne Vergara Garcia, Piera Vertecchi, Enrico Visconti, Ivana Volpe, Gaetano Zampogna.

Particolarmente significativa l’adesione straordinaria del Collettivo degli Artisti di Montemario, che parteciperà con l’installazione collettiva “Tra Ragione e Follia”, composta da 16 opere in omaggio a Franco Basaglia, figura centrale della riforma psichiatrica italiana. Le opere saranno documentate attraverso la fotografia di Stefano Leone e successivamente raccolte in un catalogo, accompagnato dal testo critico di Rocco Zani Miele.

“Costruiamo Paesaggio” si inserisce in un percorso di valorizzazione del territorio attraverso l’arte contemporanea, trasformando luoghi quotidiani in spazi di riflessione, bellezza e partecipazione collettiva. Un invito a rallentare, osservare, lasciarsi sorprendere. A stendere i panni e, con essi, ridisegnare ogni giorno nuovi orizzonti. Un omaggio al territorio, al paesaggio, alla storia, alle tradizioni e alla cultura.