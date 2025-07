Palata e Raszków, gemellaggio tra tradizione e turismo esperienziale

PALATA. La sindaca, Maria Di Lena, e l’amministrazione comunale di Palata hanno realizzato la seconda tappa del gemellaggio culturale con la cittadina polacca di Raszków, il quale ha ripreso il suo cammino a partire dall’anno scorso quando la delegazione palatese è stata ospitata in Polonia.

Dal 15 al 20 luglio, la delegazione polacca è stata ospitata a Palata e con questo incontro è emerso tutto il valore del turismo esperienziale che un gemellaggio istituzionale può favorire per lo sviluppo dei territori delle aree interne.

Per quattro giorni intensi, i visitatori polacchi, accompagnati dall’interprete Donato Berchicci, hanno avuto l’opportunità di immergersi nel cuore pulsante di Palata. I partecipanti hanno visitato le aziende agricole e industriali del territorio, vivendo così un’esperienza di contatto diretto con la terra e la produzione locale.

Questo tipo di turismo esperienziale, che connette i visitatori con la cultura rurale autentica, è stato identificato come una delle possibili chiavi per risollevare le economie dei piccoli paesi, offrendo un’alternativa sostenibile al turismo di massa.

Uno degli eventi più significativi della visita è stata la Festa della Trebbiatura, che ha permesso ai visitatori di vedere, in prima persona, come veniva svolto il lavoro di trebbiatura nei tempi passati. Grazie alla partecipazione attiva dei locali, la delegazione polacca ha avuto l’opportunità di assistere a una vera e propria rievocazione storica, con antiche macchine agricole in funzione e la tradizionale tecnica di trebbiatura, che un tempo era il cuore dell’economia agricola di Palata.

I visitatori, affascinati dai ritmi dell’antico lavoro e dei primi mezzi agricoli adoperati, hanno potuto apprezzare non solo la bellezza del gesto, ma anche l’importanza di conservare queste tradizioni nella memoria collettiva.

Un altro momento particolarmente significativo è stato l’incontro con la tradizione religiosa del paese, culminato con la partecipazione della delegazione polacca alla tradizionale processione della Madonna del Carmine. I visitatori hanno avuto l’opportunità di osservare da vicino questa festa religiosa, dove i carri sono stati addobbati con covoni di grano, simbolo della raccolta e della connessione tra la comunità e la terra.

Un’occasione speciale che ha mostrato la spiritualità e la coesione sociale che da sempre contraddistinguono la cultura di Palata.

Oltre alla parte prettamente esperienziale, ci sono stati anche momenti di discussione e scambio istituzionale. In vari incontri, è stato trattato il futuro del gemellaggio tra Palata e Raszków, con un focus particolare sulla cooperazione tra le due realtà attraverso programmi come Erasmus+.

Si è parlato della possibilità di sviluppare scambi culturali e opportunità per i giovani dei due territori, con l’obiettivo di stimolare una crescita reciproca e favorire l’internazionalizzazione delle rispettive comunità.

Questo evento non sarebbe stato possibile senza il supporto delle aziende locali che hanno contribuito, non solo offrendo il loro tempo e le loro risorse, ma anche rendendo il soggiorno della delegazione polacca indimenticabile.

Si ringraziano, pertanto, l’azienda agricola La Serra del Parco per aver mostrato la produzione locale di olio e vino, l’azienda Triworks Group Srl per aver accolto la delegazione in qualità di realtà industriale affermata sul territorio, l’azienda agricola di Pascalle Staniscia per la rievocazione della trebbiatura e della mietitura, e l’azienda agricola di Francesco Zanapa per la visita della produzione di lavanda e di miele.

In generale, tutte le attività economiche locali di Palata si sono distinte per la loro ospitalità e disponibilità, mostrando accoglienza e passione per il proprio territorio.

Un ringraziamento particolare va anche all’associazione culturale Auser per l’impegno profuso nell’ospitalità e nell’intrattenimento degli ospiti con il gruppo folk La Palatella.

La visita della delegazione polacca di Raszków a Palata è stata una dimostrazione tangibile di come la valorizzazione delle tradizioni, unita a una visione moderna e collaborativa, possa portare a risultati concreti per la crescita delle piccole comunità.

In un’epoca in cui il turismo tradizionale è messo alla prova, il turismo esperienziale si rivela una risorsa fondamentale per preservare e promuovere l’identità locale, dando al contempo un nuovo slancio all’economia e alla vita sociale delle piccole realtà rurali.

Si spera che questo incontro sia solo il primo passo verso una collaborazione duratura tra Palata e Raszków, con il comune obiettivo di far crescere insieme i propri territori e le proprie comunità.