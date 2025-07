“Pedalare per la vita – Giro d’Italia per il dono del sangue”: l’Avis termolese accoglie Daniele Vallet

TERMOLI. Daniele Vallet, psicologo, scrittore e ciclo-viaggiatore valdostano, è una figura davvero interessante. In questi giorni ha fatto tappa a Termoli mentre risale lo stivale con il progetto “Pedalare per la vita – Giro d’Italia per il dono del sangue”, realizzato in collaborazione con Avis per sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della donazione di sangue e plasma.

Sta attraversando l’Italia in sella alla sua inseparabile bicicletta “Frida”, toccando numerose città lungo le coste tirrenica e adriatica. Vallet è noto anche per aver ideato il progetto Boudza-té (che in patois valdostano significa “Muoviti”), un’iniziativa che promuove la mobilità sostenibile attraverso l’uso della bicicletta, offrendo premi in buoni spesa a chi sceglie di muoversi in modo ecologico.

Daniele Vallet è inoltre ambasciatore di Italia Slow Tour e sostenitore delle iniziative Fiab per il cicloturismo sostenibile. Il suo viaggio per il progetto Pedalare per la vita è iniziato lo scorso 21 marzo da Aosta e lo sta portando a percorrere l’intera Penisola, prima lungo la costa tirrenica e ora lungo quella adriatica, con l’obiettivo di promuovere la cultura della donazione del sangue e del plasma.

Oggi, a Termoli, Vallet è stato accolto da una delegazione dell’Avis locale, guidata dal presidente della sezione, il dottor Pasquale Spagnuolo. Ad accompagnarlo per un tratto del percorso anche un gruppo di cicloamatori termolesi, anch’essi sostenuti dalla sezione Avis di Termoli.

Michele Trombetta