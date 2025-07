Petacciato capitale per una sera dell’arte dell’Arrosticciere

PETACCIATO. La serata di ieri, giovedì 17 luglio, sarà ricordato come uno di quei giorni in cui il tempo sembra fermarsi per celebrare ciò che conta davvero: la comunità, la tradizione e il gusto condiviso. “L’Arrosticciere in Piazza”, nella sua edizione d’esordio molisana, ha trasformato il cuore di Petacciato in un epicentro di emozioni e sapori. Sotto la direzione appassionata di Maurizio Varriano, e grazie all’impegno congiunto dell’associazione locale “Il Cuore di Petacciato” e di “L’Arrosticciere in Piazza APS” di Civitaquana, la manifestazione ha portato in scena ben più di una sagra: un manifesto di “restanza” e orgoglio territoriale.

Fin dal tramonto, la piazza si è riempita di sorrisi, voci e aspettative. I profumi invitanti degli arrosticini hanno fatto da colonna olfattiva a una serata memorabile, che ha visto servire oltre 7.000 spiedini preparati con maestria secondo la ricetta antica abruzzese: carne ovina infilzata in ceppi di ulivo, cotta su pietre roventi con quella lentezza che sa di rispetto e tradizione. Ma il successo non si misura solo in numeri: si è percepito in ogni dettaglio, dalla cura negli allestimenti — opera dell’associazione “Arsenico e vecchi merletti” — alle danze coinvolgenti proposte da gruppi locali come “Medulla ASD”, “Bi Folk” e il folcloristico “Terra di Sud”, giunto da sei paesi diversi per regalare ritmi antichi e nuovi.

La partecipazione è andata oltre ogni aspettativa: Petacciato ha accolto famiglie, comitive di amici, appassionati da ogni angolo del Molise e oltre, in un abbraccio festoso e autentico. Il coinvolgimento è stato totale, con volontari, commercianti, amministratori e semplici cittadini uniti nel desiderio di creare qualcosa di bello e duraturo. I giochi popolari a cura dell’associazione “Karamella” hanno riportato in vita ricordi d’infanzia e risate genuine, mentre gli stand enogastronomici hanno completato l’esperienza con piatti tipici, vini locali e dolci della tradizione.

A dare ancora più valore simbolico all’evento, la presenza di ospiti illustri, tra cui Nunzio Marcelli, il pastore-filosofo del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise, ha aggiunto profondità e consapevolezza. Con la sua saggezza ha ricordato come il rispetto per le radici e per la natura sia la base per un futuro sostenibile. Emblematico il patto di fratellanza stretto tra i sindaci di Petacciato e Civitaquana: una dichiarazione di intenti che guarda oltre l’occasione festiva, verso una cooperazione culturale continuativa.

L’atmosfera è rimasta vibrante fino a notte fonda, tra note, sapori e saluti che già contenevano la promessa di un ritorno. “L’Arrosticciere in Piazza” non è stata solo una festa, ma un atto d’amore verso il territorio e la sua gente. È stata resistenza dolce contro la frenesia del mondo, costruzione di bellezza attraverso la memoria e l’incontro. E chi c’era lo sa: a Petacciato, qualcosa di profondo è stato acceso — e continuerà a brillare.