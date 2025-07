Petacciato ricorda Davide Sciarretta e Ivan Vincenzi

PETACCIATO. Emozione e partecipazione alla seconda edizione del Memorial Davide Sciarretta, che da quest’anno ha voluto ricordare anche un altro giovane sportivo petacciatese scomparso prematuramente: Ivan Vincenzi, maestro di arti marziali.

L’evento si è svolto presso l’impianto sportivo di calcetto, che per l’occasione è stato ufficialmente intitolato a Davide Sciarretta. Un gesto importante e sentito da parte dell’Amministrazione comunale, che ha voluto imprimere nella memoria collettiva il nome di un giovane molto amato dalla comunità.

Non solo: all’ingresso della tribuna è stata affissa una targa commemorativa dedicata a entrambi i ragazzi, Davide e Ivan, in un abbraccio simbolico tra due storie diverse ma unite dalla stessa passione per lo sport.

Alla cerimonia hanno preso parte il sindaco Antonio Di Pardo, l’assessora al Turismo Cristina Limone e l’assessore allo Sport Giampiero Lascelanda. Presente anche don Mario Colavita, parroco di Petacciato, che ha benedetto l’intitolazione.

Commovente la presenza dei familiari dei due giovani. Per Davide Sciarretta c’erano la moglie Maria Francesca, la figlia Asia, il padre Giovanni, la sorella Donatella, il fratello Luca e il nipotino Giuseppe. Per Ivan Vincenzi erano presenti i figli Eliana e Mirko.

Sport, pioggia e sorrisi: il torneo

La giornata è proseguita con due triangolari: il primo, giovanile, ha visto affrontarsi le versioni “baby” delle squadre partecipanti: Calciotto Petacciato, Milan Club Davide e Ivan, e Inter Club Mare Nerazzurro. Nonostante un improvviso temporale, i piccoli calciatori hanno dato spettacolo.

A vincere il triangolare è stata la squadra degli Juventini, trascinata da Andrea Di Gennaro, talento petacciatese che milita nelle giovanili del Pescara Calcio. Ma non sono mancate buone individualità anche tra i giovani milanisti e interisti.

Nel triangolare clou degli adulti ha trionfato il Calciotto Petacciato, capace di battere prima l’Inter Club e poi il Milan Club. Grande protagonista Floriana Di Pardo, mamma-calciatrice che ha segnato due gol: e, per regolamento, ogni gol femminile valeva doppio.

Menzione speciale per il portiere Michele Benedetto, autore di parate straordinarie. Nella partita contro l’Inter Club è stato battuto solo da un’autorete di un compagno. Per lui, il titolo di miglior portiere del torneo.

Ricordi, targhe e… panini

Al termine della manifestazione sono state consegnate targhe ricordo alle famiglie di Davide Sciarretta e Ivan Vincenzi, a suggello di una giornata intensa, emozionante e genuina. Il tutto condito da panini con la porchetta e birra alla spina, in un’atmosfera di vera festa popolare.

Appuntamento ora alla terza edizione del Memorial, nel 2026, per continuare a ricordare con lo sport chi ha lasciato un segno profondo nella comunità di Petacciato.

A chiudere, non poteva mancare l’arbitraggio di punta della sezione Arbitri di Termoli: Giulia Sappracone.