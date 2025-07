PORTOCANNONE. Portocannone celebra la cultura con Marilù Oliva.

Martedì sera, 15 luglio, Portocannone ha vissuto un momento di grande intensità culturale grazie all’incontro con Marilù Oliva, saggista e scrittrice bolognese, ospite d’onore dell’Estate Portocannonese 2025. L’evento, fortemente voluto dall’assessore alla Cultura Valentina Flocco, ha attirato un pubblico numeroso e partecipe, confermando il successo di una rassegna che punta a valorizzare il pensiero e la narrazione al femminile.

Oliva – presente alla seconda tappa del suo tour letterario bassomolisano, dopo l’evento al Teatro Verde di Termoli (a cura dell’associazione Casa del Libro, nella rassegna Scrittori al Parco), di cui è stata protagonista appena appena 24 ore prima, ha incantato i presenti con una riflessione profonda sulle figure femminili nella Bibbia e nell’epica classica, tema centrale del suo ultimo lavoro, La Bibbia raccontata da Eva, Giuditta, Maddalena e le altre. Il suo approccio, rispettoso ma audace, ha offerto una prospettiva inedita sulle Sacre Scritture, dando voce a donne spesso dimenticate o marginalizzate.

L’incontro si è inserito in un programma estivo ricco e variegato, promosso dal Comune di Portocannone e dalla Pro Loco Skanderbeg, che abbraccia sport, spettacolo e tradizione. La serata con Oliva ha rappresentato il cuore pulsante della sezione culturale, dimostrando come la letteratura possa essere strumento di dialogo, identità e riscoperta.

Con la sua consueta verve e profondità, Marilù Oliva ha saputo coinvolgere il pubblico in un viaggio tra mito e spiritualità, lasciando un segno tangibile nella comunità portocannonese. Un successo che conferma la forza delle parole e il valore degli incontri che sanno guardare oltre.

Come riferisce l’assessore Flocco, «Per un piccolo borgo come il nostro, “riempire di Cultura” la piazza principale del paese, in una serata d’estate, significa tanto, se si pensa poi che a “provocare il tutto esaurito” (c’era gente in piedi, sulle panchine, ai lati della piazza) siano stati i temi presenti nella Bibbia in prospettiva “femminile” (e non femminista) raccontati dalla voce di donne (bibliche), ci dà il senso di una enorme emancipazione nella mentalità e nei costumi, e noi in verità ce l’aspettavamo, un segnale del genere, dalla Comunità di Portocannone, un chiaro segno di civiltà per alcuni versi. E il pubblico incantato, deliziato dalla voce di Marilù, ieri sera dava il senso di tutto questo.

Serate così sono da ricordare e confortano. L’approccio della Scrittrice ai testi sacri, devoto e laico allo stesso tempo, “universale”, ha messo d’accordo tutti i presenti, che infatti hanno conversato gioiosamente con la scrittrice durante tutto il tempo dell’incontro e anche oltre. E la voce del padre della Scrittrice, che emerge forte e rassicurante dai suoi scritti, raccomanda questo approccio che si potrebbe dire conciliativo, ma forse è più corretto dire “rispettoso”, contestualizzato, in linea con la mentalità dei tempi e dei luoghi.

Per accostarci correttamente alle storie della Bibbia, infatti, è necessario abbandonare ogni prospettiva “polemica”, scrive Matteo Oliva, il papà di Marilù. Ed ecco un testo godibilissimo, come tutti quelli della Scrittrice. La Bibbia e l’epica classica costituiscono i pilastri della cultura del mondo moderno, le riscritture di Marilù oltre a conferire valore aggiunto, nella loro versione “delicatamente” romanzata e femminile, significano anche, e ottimamente, divulgazione. Ringraziamo Marilù per tutto ciò, per le riflessioni in cui ci ha guidato e anche per le numerose e appassionate letture del testo offerteci. Come sempre un ringraziamento speciale a tutti i convenuti ed alla libreria Fahrenheit, il nostro sodalizio è sempre più felice e fecondo. Con loro, per una serata, abbiamo veleggiato fuori dal tempo».