Presentazione del cartellone ‘Estate 2025’ del Teatro Verde di Termoli

TERMOLI. Si terrà domani, giovedì 10 luglio 2025 alle ore 10:30, la conferenza stampa di presentazione del cartellone dell’estate 2025 del Teatro Verde di Termoli.

L’appuntamento è presso il Teatro Verde, situato all’interno del Parco Comunale G. La Penna, in via del Mulinello a Termoli.

Alla conferenza stampa interverranno:

• Michele Barile, vice sindaco e assessore alla Cultura

• Mariella Vaino, sssessore alle Politiche Sociali

in rappresentanza dell’Amministrazione Comunale.

Parteciperanno inoltre:

• Dottor Federico Valente, in rappresentanza della Fondazione MillenniuM, gestore del Teatro Verde a partire dal 2025

• le associazioni La Luna nel Pozzo e Ark21 e More, che hanno collaborato alla realizzazione del progetto “Il Rifugio nel Parco”

• Signor Nicolangelo Licursi, Presidente dell’Associazione UILT MOLISE APS

• Luigi Chiucconi, in rappresentanza di Top Show Live

Al termine della conferenza stampa si terrà l’inaugurazione dell’info point, nonché sede del progetto “Il Rifugio nel Parco”, importante iniziativa a carattere socio-inclusivo.