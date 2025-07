TERMOLI. Prosegue la sensibilizzazione ambientale sulle spiagge: Rieco Sud incontra i ragazzi del Centro San Damiano.

Martedì 22 luglio torna l’appuntamento con la sensibilizzazione ambientale promossa da Rieco Sud e dal Comune di Termoli, nell’ambito del progetto estivo dedicato alla tutela del territorio e alla promozione di buone pratiche ecologiche. Questa volta, l’iniziativa si sposta al Lido Oasi, dove ad essere protagonisti saranno i ragazzi del Centro Socio Educativo San Damiano.

Una mattinata all’insegna del gioco, dell’inclusione e del rispetto per l’ambiente: attraverso attività ludiche e interattive, i giovani partecipanti saranno coinvolti dal personale di Rieco Sud in un percorso educativo che mira a rafforzare la consapevolezza sull’importanza della raccolta differenziata e del corretto smaltimento dei rifiuti.

L’iniziativa fa parte di un ciclo di eventi che stanno animando le spiagge termolesi, con l’obiettivo di rendere l’educazione ambientale accessibile e divertente, soprattutto per le nuove generazioni e per le realtà educative del territorio.

«Crediamo fortemente nel valore dell’educazione ambientale come strumento di cambiamento – fanno sapere da Rieco Sud –. Per questo portiamo questi momenti di sensibilizzazione direttamente nei luoghi di aggregazione, come le spiagge, dove l’estate diventa un’occasione per apprendere divertendosi».

L’incontro con i ragazzi del Centro San Damiano sarà non solo un’opportunità per parlare di ambiente, ma anche un momento di socializzazione e condivisione, in cui ogni attività sarà pensata per stimolare il senso civico e la partecipazione attiva.

L’iniziativa è gratuita e aperta ai ragazzi del centro, con il supporto del personale educativo e degli operatori ambientali di Rieco Sud.