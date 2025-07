TERMOLI. Ritrovarsi dopo 47 anni: compagni di scuola del “Boccardi” di nuovo insieme a Termoli.

Marina, che per diversi anni ha vissuto e studiato a Termoli, ci aveva sempre detto: «Ogni tanto scendo a Termoli…». E quest’anno lo ha fatto davvero, con un motivo speciale: rivedere i compagni di scuola dell’Istituto Tecnico “Giovanni Boccardi”, corso di ragioneria, diplomati nel 1978.

Dopo ben 47 anni dal diploma, ci siamo ritrovati – con grande emozione – per una serata conviviale al porto turistico. Insieme a noi, anche due delle nostre indimenticate professoresse: la professoressa di inglese Norma Franchitti e la professoressa Rachele Altobelli. Rivedere i volti di un tempo, oggi segnati solo dall’esperienza e da tanti ricordi, è stato bellissimo. Dalla foto di classe in bianco e nero a quella scattata ieri sera con il tramonto sullo sfondo: lo spirito è rimasto lo stesso.

«Alla fine della serata, ci siamo salutati con una promessa: ritrovarci di nuovo qui a Termoli tra tre anni, per festeggiare insieme il 50° anniversario del nostro diploma».