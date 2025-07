Rosati, tradizioni e calici sotto le stelle: l’Heritage Wine Fest conquista Termoli

TERMOLI. Un primo assaggio dell’Heritage Wine Fest si è tenuto nella tarda mattinata di venerdì, con una raffinata masterclass presso il Cala Sveva Beach Club, dedicata ai vini Rosato di Molise, Abruzzo e Puglia. L’evento, dal titolo evocativo “Il Rosé dei Rosé”, è stato curato dall’Associazione Italiana Sommelier del Molise e ha offerto un viaggio affascinante tra i profumi e i sapori di tre territori confinanti, ognuno con una propria identità enologica.

A guidare il racconto è stato Carlo Pagano, presidente dell’AIS Molise, che con linguaggio chiaro e coinvolgente ha illustrato ai presenti – esperti, appassionati e assaggiatori – le peculiarità del vino Rosato. Pagano ha spiegato come il Rosato risenta fortemente del territorio, del microclima e delle tradizioni vitivinicole della regione in cui viene prodotto, sottolineando le differenze e i punti in comune tra le tre aree analizzate.

Questa mattinata intensa e suggestiva ha fatto da preludio all’apertura ufficiale del festival, che ha preso il via venerdì sera, portando l’eccellenza enogastronomica di Molise, Abruzzo e Puglia nel cuore di Termoli. L’evento, organizzato da One Eventi, è approdato per la prima volta nella cittadina adriatica, con l’obiettivo di raccontare, attraverso il vino e i prodotti tipici, la ricchezza culturale e gastronomica del territorio.

A fare da scenario alla kermesse, la suggestiva cornice divia del Giudicato Vecchio e largo Tornola, trasformate per l’occasione in un percorso sensoriale a cielo aperto. Stand curati nei dettagli, luci soffuse e musica di sottofondo hanno accolto centinaia di visitatori sin dai primi minuti, regalando un’atmosfera elegante ma calorosa, dove ogni calice racconta una storia e ogni assaggio rievoca antiche tradizioni.

“Termoli ha risposto benissimo sin dall’inizio”, ha dichiarato con soddisfazione l’organizzatore Salvatore Di Matteo. “C’è stato un flusso costante di visitatori e appassionati, il clima è quello giusto: conviviale, curioso, autentico”.

L’Heritage Wine Fest non è solo un evento per intenditori, ma un’occasione aperta a tutti, per scoprire e apprezzare i migliori vini molisani, abruzzesi e pugliesi, accompagnati da una selezione di prodotti tipici locali: salumi, formaggi, pane, dolci e molto altro.

Questa sera si replica con la seconda e ultima serata, per la quale si prevede un’affluenza ancora maggiore. Gli organizzatori sono pronti a regalare un’altra notte di emozioni, brindisi e convivialità, in un evento che ha già saputo imporsi come uno degli appuntamenti più amati dell’estate termolese. Dopo Termoli, il festival proseguirà con una tappa a Campomarino, continuando il suo viaggio tra gusto, cultura e territorio.

Michele Trombetta