San Basso: il cuore di Termoli comincia a battere più forte, col sorteggio la città entra nel clima della festa

TERMOLI. A Termoli l’estate non è soltanto sole e turismo. Qui, dalla terza settimana di luglio, succede qualcosa che ha il sapore del rito, della memoria e del sentimento collettivo. È come se la città intera si fermasse un istante per ricordarsi chi è, da dove viene, cosa la tiene unita. È il tempo dell’attesa di San Basso, patrono dei pescatori, della città e del mare. E tutto comincia questa sera, 19 luglio, con uno degli appuntamenti più sentiti e simbolici: il pubblico sorteggio del motopeschereccio che ospiterà la statua del Santo nella storica processione in mare del 3 agosto.

Il luogo scelto – il piazzale del Mercato Ittico – non è casuale. È lì che batte il cuore antico di Termoli, là dove il sale del mare incontra il sudore della fatica, dove le mani dei pescatori raccontano storie senza bisogno di parole. Lì, davanti a tutta la comunità, si compie l’atto più trasparente e atteso: l’urna, il sorteggio, l’annuncio. Il nome del peschereccio sorteggiato riecheggerà tra gli applausi, come un richiamo alla sorte ma anche alla fede. Non è un premio, è un onore e una responsabilità, tramandata di generazione in generazione.

Quella di quest’anno è un’edizione speciale. È il primo San Basso per il nuovo vescovo diocesano, monsignor Claudio Palumbo, da poco alla guida della Chiesa di Termoli-Larino.

Sarà lui, insieme al sindaco Nicola Balice e al presidente della Regione, Francesco Roberti, a presiedere il sorteggio, accanto alle autorità civili e militari del territorio. Un gesto di comunione tra le istituzioni spirituali e civili, che nella festa patronale trovano uno dei loro momenti più alti e autentici. È un debutto che assume un significato profondo, quasi come un passaggio di testimone tra il popolo e il suo nuovo pastore, nel segno di San Basso.

La serata sarà condotta dal giornalista Andrea Nasillo e accoglierà anche un’importante novità: l’istituzione del Premio “San Basso Donne 2025”, un riconoscimento pensato per valorizzare le figure femminili che incarnano i valori di cura, forza e dedizione, silenziosamente al servizio della comunità. Seguiranno musica popolare con gli Aumm Aumm, convivialità e il dj set di Alex Latino. Perché a Termoli, la festa è sacra e profana insieme: è preghiera e ballo, processione e piazza, memoria e futuro.

Ma non finisce qui. Perché “Aspettando San Basso” è un cammino, un crescendo che si nutre di atti, sapori e racconti. Il prossimo appuntamento è il 26 luglio, sempre nel piazzale del Porto. Stavolta sarà la tradizione gastronomica a prendersi la scena, con “U scescille de Sant’Anne”, ricetta antica e simbolica fatta di pane, formaggio, uova e sugo. Un piatto povero e generoso, che sa di casa, di mani che impastano e di fuochi accesi per riunire. Insieme a esso, anche “u martènazze” e “u tarallùcce”, in un menù che è dichiarazione d’identità, da prenotare presso Termoli Turistica, per vivere una serata che è insieme festa popolare, celebrazione delle radici e occasione d’incontro.

San Basso, dunque, si prepara con questi due appuntamenti alle date simbolo del 3 e 4 agosto, quando la statua attraversa il mare e la città si riempie di bandiere, luci e devozione. San Basso comincia prima. È l’attesa che accende il cuore della città. È la comunità che si guarda, si riconosce, si stringe attorno a un simbolo che non è solo religioso, ma profondamente identitario. È una Termoli che sa raccontarsi partendo dal mare, ma che sa anche navigare nel tempo, fedele a sé stessa. E allora, che la festa cominci.