SAN GIULIANO DI PUGLIA. Il territorio di San Giuliano di Puglia diventa uno dei Borghi della Lettura. Sabato sera, 28 giugno, la presentazione alla cittadinanza, in presenza del sindaco Antonello Nardelli, Roberto Colella, presidente del network Borghi della Lettura e dell’autrice Laura D’Angelo, scrittrice “adottata” da San Giuliano di Puglia nell’ambito della valorizzazione della cultura e del patrimonio locale. A moderare l’incontro la giornalista Angelica Calabrese.

«Un’iniziativa volta a fare della cultura il volano di una nuova valorizzazione del territorio», ha dichiarato il primo cittadino, Antonello Nardelli, che ha enfatizzato, assieme a Roberto Colella, l’importanza di ripartire dai territori per una forma di turismo sostenibile e attenta alle particolarità locali. L’incontro è stato utile per parlare della necessità di un nuovo Umanesimo (Laura D’Angelo), che nasca dalle piazze e torni all’incontro umano e alla condivisione per andare oltre le apparenze e tornare al sentire più autentico.

Tante tematiche, per fare della cultura la linfa vitale di nuove piante senza tralasciare un recupero del passato. È quanto rappresentato a livello simbolico dal tronco dei libri, donato dal professore Rocco Cirino alla comunità di San Giuliano di Puglia, e quanto emerso dalla presentazione di “Cuore puro” (Interno Libri, 2024, I ristampa 2025), libro in cui la D’Angelo si fa portavoce di un sentimento capace di autentificare l’io nella parte più vera di sé, oltre le apparenze della nostra società.

I borghi della lettura è un’iniziativa che unisce paesi di ormai quasi tutte le regioni d’Italia, unite all’insegna della valorizzazione del libro e di una nuova forma di turismo, capace di valorizzare i beni materiali e immateriali.