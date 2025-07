Santa Croce di Magliano celebra la Madonna del Carmine

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Il 16 luglio si celebra la Madonna del Carmine, una delle ricorrenze più sentite della tradizione cattolica, particolarmente viva nei luoghi dove è custodito un suo simulacro. Non si tratta solo di un appuntamento liturgico, ma di un momento di profonda partecipazione spirituale e culturale per l’intera comunità.

La Madonna del Carmine — conosciuta anche come Beata Vergine del Monte Carmelo — rappresenta per molti fedeli una figura materna, una guida nei momenti difficili e una protezione costante nel cammino della vita. Come sottolinea il parroco, don Costantino, la sua immagine è strettamente legata allo Scapolare, simbolo di devozione e segno tangibile di affidamento a Maria. Questo oggetto, carico di significato, richiama una promessa di salvezza e un impegno concreto a vivere secondo il Vangelo.

Scapolare: simbolo di fede e appartenenza

La devozione alla Madonna del Carmine è anche un invito a riscoprire il valore della preghiera, la fiducia nella Provvidenza e la serenità interiore. Maria, come fece con il profeta Elia sul Monte Carmelo, continua ancora oggi a indicare la presenza di Dio anche nei momenti più aridi della vita.

La ricorrenza rappresenta inoltre un’occasione per rinnovare la propria fede, accostarsi ai sacramenti e riscoprire il senso di appartenenza a una comunità unita dall’amore e dalla speranza.

Il 16 luglio non è soltanto una data nel calendario liturgico: è un momento per riconoscere Maria del Carmelo come una presenza viva nella quotidianità, una stella che guida, una madre che consola, una maestra che incoraggia a confidare in Dio anche nelle prove più buie.

Auguri di buon onomastico a chi porta questo nome e buona festa a tutta la comunità.