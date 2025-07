“Sboccia” il Teatro Verde inclusivo, matrice socio-culturale e spettacolo

TERMOLI. Il Teatro Verde di Termoli si risveglia sotto una nuova luce. Affidato alla Fondazione Millenium, che ne ha preso le redini da Frentana Teatri, lo spazio scenico si trasforma in un vero crocevia di emozioni, arte e inclusività. L’estate 2025 promette molto più di un semplice intrattenimento: è un invito aperto a condividere esperienze, creare connessioni e costruire comunità.

Il programma si snoda fino al 9 settembre, con eventi capaci di accontentare ogni gusto e sensibilità. Da Serena Rossi, magnetica e intensa, al groove ipnotico di Jimmi Sax; dai testi taglienti di Luchè alle melodie di Lucio Corsi, passando per il carisma di Sal Da Vinci. Il Termoli Summer Festival sarà la vetrina di questi e altri talenti, mentre lo spazio per la cultura letteraria si amplia con “Scrittori al Parco”. La tradizione teatrale troverà nuova voce con “Miseria e Nobiltà”, in un’edizione che promette di far riscoprire il classico in chiave contemporanea.

Ma ciò che distingue questo cartellone non è solo il calibro degli artisti: è l’anima inclusiva che lo percorre. Il progetto “Rifugio del Parco”, chiosco gestito da ragazzi con disabilità, diventa simbolo tangibile di come il teatro possa essere luogo di crescita e partecipazione reale. Prima di ogni spettacolo, il pubblico potrà anche vivere l’arte attraverso installazioni e performance musicali curate da associazioni del territorio, tra cui La Luna nel Pozzo, Ark21 e More, in sinergia con Uilt Molise Aps.

Presenti alla conferenza stampa, l’assessore alla Cultura Michele Barile, l’assessore alle Politiche Sociali Mariella Vaino, il presidente Nicolangelo Licursi e i rappresentanti della produzione Top Show Live, hanno raccontato non solo il calendario, ma una visione: quella di un Teatro Verde capace di evolversi. L’idea di espanderlo fino a 1500 posti e coprirne l’intera area punta a renderlo fruibile tutto l’anno, trasformandolo in un centro culturale permanente, pronto ad accogliere emozioni anche sotto la pioggia.

A Termoli, l’estate si scrive con la voce delle persone. Sul palco del Teatro Verde, ogni spettacolo sarà un riflesso del territorio: vivo, autentico, inclusivo