Sedie anni ’50 e una cornice sul mare: a Termoli l’installazione di Alta Marea Festival

TERMOLI. Come in un vecchio cinema all’aperto degli anni ’50, con 32 seggioline restaurate e una cornice che guarda verso l’orizzonte, è comparsa sabato mattina al porto di Termoli un’installazione artistica firmata Alta Marea Festival.

Un’anteprima emozionale e simbolica che introduce il tema della 5ª edizione della rassegna di cinema, musica e arte: Prospettive.

Dal 25 al 27 luglio, il Borgo Antico tornerà ad animarsi grazie al festival diretto dal regista Antonio De Gregorio, con un programma ricco di eventi, concerti, laboratori, proiezioni e un concorso internazionale per cortometraggi.

Nella stessa giornata è stato pubblicato anche il trailer ufficiale dell’edizione 2025, visibile su YouTube.

L’installazione, allestita sulla Banchina di Riva, consiste in una cornice senza tela rivolta verso il mare, incorniciando il paesaggio come fosse un quadro vivente. Davanti, una pedana ospita le 32 sedute anni ’50, provenienti dall’ex Seminario Vescovile in piazza S. Antonio, restaurate da artigiani locali per mantenerne intatta la memoria storica.

Un’opera che invita all’osservazione, alla contemplazione e soprattutto a riflettere sul valore del restare.

“Cambiare punto di vista è essenziale per cambiare noi stessi e migliorare ogni giorno- spiega De Gregorio– Vogliamo accendere la luce su questo luogo e sulle persone che lo abitano, anche se lontani dalle grandi città”.

Nel trailer, una giovane coppia vive la quotidianità con uno sguardo sospeso tra abitudine e meraviglia, trovando magia proprio lì dove è cresciuta.

La metafora è chiara: restare può essere una scelta rivoluzionaria, se si cambia prospettiva.

L’installazione si è trasformata in un palco per una performance live con il dj set di Sofreshandsoclean e Battart, prima di essere smontata nella tarda serata di domenica 13 luglio.

Il Festival è organizzato dall’associazione Alta Marea con la direzione artistica di Antonio De Gregorio, il contributo di Valentina Salierno (comunicazione e PR), Adele Sorressa e Chiara Tuttolani (graphic design e comunicazione).

Proiezioni sotto le stelle, arte nelle strade, concerti in riva al mare e spazio per i più piccoli: Alta Marea 2025 promette di essere, ancora una volta, un viaggio unico tra emozione e bellezza, nel cuore pulsante di Termoli.