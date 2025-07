Settimana della cultura armena: il filo narrativo di Maria Carmela Mugnano a Chieti

TERMOLI. Dall’ 8 al 13 luglio si svolgerà presso il Teatro Marrucino di Chieti la Settimana della Cultura Armena, che vede la collaborazione del Teatro con l’Università degli Studi “Gabriele d’Annunzio” di Chieti-Pescara e la National University of Architecture and Construction of Armenia (NUACA), presente con una delegazione.

La settimana, nel segno di un importante e prezioso scambio culturale italo-armeno, si prefigura ricca di eventi artistici : concerti, spettacoli di teatro, danza, poesia, appuntamenti con le tradizioni e la letteratura armene, e di conferenze tematiche e incontri. Nel vasto programma settimanale, due eventi in locandina, il 10 e il 12 luglio, avranno un’impronta termolese, quella della prof.ssa Marcella Stumpo in “Storia di un amore mai finito : Charles Aznavour e la sua Armenia” e quella della scrittrice Maria Carmela Mugnano in “ I quaranta giorni del Mussa Dagh” .

Maria Carmela Mugnano curerà il filo narrativo che attraverserà pagine significative del libro capolavoro di Franz Werfel “I quaranta giorni del Mussa Dagh”, che verranno lette dagli allievi del corso di lettura espressiva della Scuola di recitazione del Teatro Marrucino, con la regia di Giuliana Antenucci.

Il libro, pubblicato nel 1933, racconta in maniera romanzata un grandioso episodio di resistenza armena, in cui i cinquemila abitanti di sette villaggi, per sfuggire al tragico destino delle deportazioni, si rifugiano sul Mussa Dagh, il Monte di Mosè, che da sempre è la maestosa e familiare presenza che fa da sfondo alla loro vita. È un popolo di contadini, pastori, artigiani, in fuga disperata, che riesce a risorgere con fede affrontando, per oltre quaranta giorni nell’ estate del 1915, intemperie, malattie, violenze, sabotaggi, divisioni, tragica fame… ma tenendo testa valorosamente ai poderosi attacchi dell’esercito ottomano. Un popolo che ha scritto una pagina eroica e significativa della Storia umana, che trasporta direttamente il lettore nell’accampamento armeno sull’altopiano del Mussa Dagh.