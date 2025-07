“Sì, lo voglio!” al Belvedere dei Fotografi: la mostra sulla sposa e la città

TERMOLI. Termoli si prepara ad accogliere la mostra fotografica “Sì, lo voglio!”, un progetto dedicato alla sposa e al suo legame con la città e la comunità. L’evento si svolgerà l’11 e 12 agosto 2025, dalle 19 alle 23, presso il Belvedere dei Fotografi, sotto l’orologio del Castello Svevo.

La mostra nasce da un’idea semplice e sentita: raccontare Termoli attraverso gli occhi di una sposa autentica, catturata in scatti realizzati sia in digitale che in pellicola, tra sorrisi e storie genuine. Un omaggio alla terra, all’infanzia e alla gente del luogo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al sostegno del Comune di Termoli e dell’assessorato al Turismo, con il vicesindaco Michele Barile che ha messo a disposizione uno degli spazi più suggestivi della città. Partner ufficiale dell’evento è il Circolo Fotografico Buona Luce.

Il team creativo è guidato dalla designer e stylist Giulia Solli, con la collaborazione di fotografi, truccatrici e altri professionisti locali. In programma anche la partecipazione di altre attività imprenditoriali giovanili termolesi.

La mostra è aperta gratuitamente al pubblico e invita tutti a scoprire e sostenere le realtà artistiche e culturali della città.

«“Sì, lo voglio!” Mostra fotografica a Termoli. Una sposa, la sua gente, un villaggio sul mare. Una mostra fotografica nel cuore di Termoli.

A volte basta un’idea nata dal cuore, un desiderio semplice: raccontare la mia città, Termoli, attraverso lo sguardo di una sposa che è sé stessa tra le sue strade, tra la sua gente.

Un progetto che è diventato realtà grazie al supporto e alla fiducia di tante persone.

Abbiamo scattato in digitale e in pellicola, con il cuore, tra sorrisi sinceri e storie di persone autentiche.

Ed eccoci qui: una mostra che è un abbraccio alla mia terra, alla mia infanzia, alla mia gente.

Ringrazio profondamente il Comune di Termoli, Termoli turismo, Michele Trombetta, il vicesindaco e assessore Michele Barile che ha accolto subito la proposta, mettendoci a disposizione uno degli spazi più belli della città e sostenendo il progetto con passione e concretezza.

Grazie al Circolo fotografico Buona Luce, partner ufficiale della mostra, e a tutto il team che ha detto subito sì al mio pazzo progetto e ha creduto in questo sogno.

Designer, producer & stylist: @giuliasolli_bridalstylist

Digital ph: @hdupont_studio

Assistant: @fallafrancah

Bride: @didomenico_emanuela

Mua: @almavenus.aesthetic

Flower: @fatti_il_mazzo

Analogic ph: @filmbylucadv

In più abbiamo voluto inserire in locandina anche altre attività imprenditoriali di giovani che tutto il team sostiene e apprezza come:

@parini_illegalburger, @oceanorooms, @diez.pizza, @locanda_alfieri

Adesso tocca a voi: venite a trovarci, a sostenerci, a conoscere le realtà termolesi che si sono lasciate raccontare, con spontaneità e verità. Vi aspettiamo!».