“Si vive così bene in paese?” Esperienze sociali di comunità

BONEFRO. «Ieri siamo stati ospiti del Cisav a Cerro al Volturno, con altri amici e colleghi che a vario titolo in Molise si sono fatti interpreti di percorsi di cura e benessere della persona e della comunità, per tentare insieme di dare una possibile risposta alla domanda Si vive così bene in paese?».

Il nostro coordinatore Antonio Lalli ha riportato nel dibattito l’esperienza del Piccolo Ambulatorio Sociale di Comunità e la strada tracciata fin qui, mettendo a disposizione quelle che finora si sono dimostrate buone pratiche.

«Fra tutte, quella che ci sta più a cuore ricordare è il “Manifesto del benessere”, un documento costruito coinvolgendo tante persone bonefrane che ci hanno restituito, ciascuno con le proprie parole, la loro idea di comunità. Un mosaico fatto di tanti, diversi e a volte sorprendenti bisogni, sia materiali che umani – tanto un negozio o un luogo di ritrovo quanto un saluto per strada o un gesto di mutuo aiuto nel quale riconoscersi come parte di una collettività.

Per noi che ci occupiamo di servizi alla persona è vitale fare rete e confrontarci periodicamente con altre realtà operanti in contesti simili, lasciare qualcosa del nostro lavoro a loro e attingere a nostra volta; ci teniamo quindi a ringraziare di nuovo il Cisav per averci voluti lì, oltre che chi da subito ha creato e supportato il progetto sperimentale del PASC, in primis il Comune di Bonefro e la Società Cooperativa Sirio».