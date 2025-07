“Sorridere Sempre”: direttivo rinnovato e nuove energie per rafforzare l’impegno sociale

TERMOLI. Con il rinnovo del consiglio direttivo avvenuto nel mese di maggio, l’Associazione Sorridere Sempre Odv conferma la propria vocazione al servizio della comunità, rilanciando con entusiasmo le attività di clown-terapia e volontariato sociale.

Presente da anni a Termoli, l’associazione rappresenta un punto di riferimento costante nei contesti di fragilità, portando sorrisi, ascolto ed empatia a chi ne ha più bisogno.

A guidare il nuovo direttivo è Camillo De Michele, affiancato dai consiglieri Lucia Loia, Stefania Bovino, Antonella Romantini, Simona Bitri, Alessia Verzino e Anna-Lisa Iannieri.

Il gruppo è pronto a coordinare con rinnovata energia le attività dei clown-volontari, attraverso momenti di formazione, simulazioni pratiche e interventi mirati sul territorio.

Tra le iniziative principali spicca il servizio settimanale presso le corsie dell’Ospedale San Timoteo di Termoli, ripreso dal mese di giugno grazie alla nuova convenzione stipulata con l’ASL. Qui, i nostri “angeli col naso rosso” sono tornati a portare sorrisi e leggerezza a pazienti e operatori sanitari, offrendo un piccolo ma prezioso sollievo nella quotidianità ospedaliera.

Ma l’impegno di Sorridere Sempre non si limita all’ambito sanitario. Con circa 30 soci attivi, l’associazione è protagonista di numerose iniziative in collaborazione con altre realtà del territorio.

Durante l’inverno, i clown vestono i panni di educatori, promuovendo laboratori ludico-didattici nelle scuole; nei mesi estivi animano piazze e spazi pubblici con spettacoli, giochi e attività pensate per tutte le età.

Nel corso dell’ultimo anno, Sorridere Sempre ODV ha collaborato con numerosi enti e associazioni, tra cui i Volontari Vigili del Fuoco di Termoli, le Coccinelle di Colletorto, Uno per tutti tutti per uno di Campomarino, il Centro Socio Educativo di Santa Croce di Magliano, i Comuni di Termoli, San Giacomo degli Schiavoni e Nuova Cliternia, l’Istituto Omnicomprensivo di Campomarino, l’Istituto Alberghiero di Termoli, l’Asilo Nido di via Po’, La tana dei birichini di Campomarino, il Comitato feste della Chiesa del Carmelo, la RSA Opera Serena di Termoli e la RSA San Gerardo di Campomarino.

In attesa del nuovo corso di formazione previsto per l’inizio del prossimo anno, il direttivo rinnova l’invito a chiunque desideri far parte della grande famiglia di Sorridere Sempre: “C’è sempre posto per chi ha voglia di donare tempo, energia e sorrisi“.