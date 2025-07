Sotto il velo d’argento: la Luna del Cervo incanta l’estate

TERMOLI. Non una semplice comparsa, ma una vera e propria diva celeste che ha rubato la scena alle stelle, e lo ha fatto con un’eleganza, una forza e un’aura di mistero capaci di stregare ogni sguardo: la Luna del Cervo, protagonista indiscussa di queste notti estive, si è levata maestosa sull’orizzonte, dipingendo spettacoli di rara, commovente bellezza.

In questi giorni, chiunque abbia avuto il privilegio di alzare gli occhi al cielo terso ha assistito a qualcosa che trascende il puro evento astronomico. La Luna del Cervo è apparsa in tutta la sua pienezza radiosa, sospesa come una lanterna silente tra le ombre vellutate della sera. Le sue sfumature, ora d’oro antico, ora d’argento liquido, hanno acceso le notti d’estate, trasformandole in scenari quasi eterei.

Lungo la riva del mare, tra le cime silenziose delle montagne, nei campi dorati e nelle piazze addormentate di ogni borgo, ha catturato anime e sguardi, tessendo incantesimi.

C’è chi l’ha immortalata in uno scatto, imprigionando la sua magnificenza in un pixel; e c’è chi, semplicemente, l’ha custodita gelosamente nell’anima, come un tesoro effimero ma eterno.

Ma una cosa è certa: anche quest’anno, la Luna del Cervo ha lasciato la sua impronta indelebile, intingendo le notti di luglio in un velo di pura, incantevole magia.